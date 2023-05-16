【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級

當前，勞工處已經推出了新的《預防工作時中暑指引》，並且天文台也會根據當天的氣象情況發在相應的「香港暑熱指數」和「工作暑熱警告」，分為黃、紅、黑三個等級。新指引提出了在不同警告等級下，進行不同程度勞動工作的員工每小時應休息的時間，當出現紅色或黑色警告時，進行極重勞動工作的員工應停止工作，以保障勞工的職業安全。

雖然新指引具有一定的規範作用，但我認為在工地實際操作上會面臨許多困難。首先，工地前線工作非常繁忙，員工、工頭或主管可能沒有時間關注天文台的網站或手機應用發布的警告信息。即使他們得知警告，要求地盤按照指引進行建議休息時間也非常困難，因為工頭需要每小時對員工進行分批工作和休息的安排，這會大大增加管理負擔和人手壓力。此外，「工作暑熱警告」未必會細分各個區域的情況，而不同區域的氣溫可能會有所不同，這也會增加員工中暑的風險。

事實上，香港正在大力推進智慧工地的發展，為了有效地減少員工中暑的機會，我們需要一套整合性的科技解決方案，利用人工智能、IoT、定位和大數據等技術，進行實時融合和分析，快速作出反應和行動。這也是我們一直提倡的「SDP概念」（Smart Decision Planning），並從中發展出的AI生成決策平台LIFE（Live Intelligent Futuristic Enterprise）。

我之前也提到過，LIFE適用於醫院、機場、商場、學校、停車場等公共場所，實際上也非常適用於工地的場景，能夠加強工人的職業安全和工作效率。實際上需要的設備包括：

在工地各處安裝IoT傳感器，以測量環境的溫度。IoT傳感器成本低，且容易安裝，部分IoT傳感器更可使用乾電池，最適合工地這種臨時環境。 在工地各處安裝智能灑水，倘若感應到溫度超出指定標準，即時灑水降溫。 為地盤內每位工人安裝指定手機App，不但可驗證工人的身份，又可配合智能手錶定位，有需要時向場內一位工人發出警報。 以AI生成決策平台LIFE 系統，連結工地上的所有技術裝置。

當IoT傳感器偵測到環境溫度達到「工作暑熱警告」的黃色/紅色/黑色等級時，系統便會傳送訊息至智能灑水裝置，在適當的區域灑水降溫。同時，系統會發送提醒給主管、工頭和工人的手機App，手機和智能手錶也會立即發出警示聲，工頭可以安排工人按建議的每小時休息時間。

此外，主管還可以在系統中預先將工人分為不同組別。當「工作暑熱警告」發出時，不同組別的工人手機和智能手錶都會收到系統發出的訊息，每個組別按照通知的安排輪流工作和休息。而各組的工作和休息時間可以由LIFE系統計算，減少主管的煩惱。

事實上，建築工地所遇到的許多問題和挑戰，都已經可以利用智能科技方案解決，因此發展智慧工地已成為大勢所趨，香港政府和建築業界也在大力推動。我深信，透過智能科技應用，不僅可以提高工地的管理效率，還可以減輕工作量和危險度。當工作環境變得理想和安全時，工人的工作效率也會提高，同時還可以吸引更多人加入這個行業。

作者簡介： 陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁 隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

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