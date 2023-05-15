【港元定存】港元定存息享10厘 1個月激賞410元最後召集

▲ 不少港元定存高息優惠陸續到期。

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港元拆息轉跌，隔夜息今天（5月15日）失守4厘，有4間銀行調整港元定期存款息，當中3加1減，包括大眾銀行下調1個月年息0.1厘，當中1年期的新息率為3.5厘。反觀，花旗全面加3個月或以上年息，加幅最多是3個月期，年息勁升0.29厘至3.72厘；創興提高3個月年息0.1厘至3.7厘；東亞 （00023） 調升3個月年息0.2厘至3.8厘。

轉眼間5月快進入下半場，又提醒好息之徒不少高息優惠陸續於中下旬到期，最矚目的是兩大高息王，富融推薦人成功推薦3名新開戶可加息券，1個月享10厘（基本及額外息率），以存款上限5萬元計，最多賺息410元。其中，推薦首名新客，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新客獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新客或以上，加息券則為6厘；優惠至5月31日。

同樣，半年期最高息是華僑永亨的4.18厘，亦於5月底屆滿，這特惠息的計法是在現有6個月的3.58厘（存款上限為800萬元），加上「宏富理財」全新客戶享一次性3000元現金獎賞 ，以門檻100萬元計，相等於額外加0.6厘。

中銀特選客 享活期存息2.58息

至於最快到期的是集友3個月享3.45厘及6個月3.6厘，起存額為100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立；推廣期至本周三（17日），額滿即止。

順帶一提，活期息方面，中銀香港 （02388） 為特選客戶於推廣期內可享活期儲蓄存款年利率2.58厘，存款餘額需達50萬元或以上，亦於5月底屆滿。

綜觀上周首爆今年的搶存戰，扭轉持續4個多月的劈息浪；但隨着拆息回落，市料業界留力，不再把超高息的截止期順延，及至臨近半年結才掉頭再加息，避險族宜緊抓優惠仍在，先鎖定特惠息。

港息後向繫於美息，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午對媒體說，美元牛市已完結，美滙指數快跌穿百關，因美息或見頂，美國的通脹及樓價已回落，就業情況又轉差。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪