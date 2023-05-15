【越秀地產】獲大股東廣州地鐵承諾供股 越秀地產再跌近2%

早前提出配股計畫的越秀地產（00123）宣布，有關公司建議100股供30股，昨日（14日）接獲大股東廣州地鐵就供股提供的不可撤回承諾，於供股截止前不會出售持股，並將按比例接納供股股份。越秀股價繼續尋底，一度跌至9.29元，最多跌3.2%，最新報9.41元，仍跌近2%，成交額1.2億元。

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目前，廣州地鐵實益擁有6.16億股，相當於公司已發行股本約19.9%，為越秀地產的第二大股東。

上月越秀地產宣布集資計劃，以每股供股價9元，按「每100股供30股」折讓28%供股，發行9.29億股供股股份，預計集資淨額83.6億元。然而，股價自公布供股計劃後跌跌不休，至今累跌超過兩成。

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記者：郭秀慧