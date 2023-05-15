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微盟首季廣告收入增58% 經營虧損收窄

股樓投資 18:52 2023/05/15

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騰訊(00700)有份持股的網上營銷服務供應商微盟(02013) 公布首季經營數據。集團截至3月31日止首季SaaS（含海鼎）訂單同比增長約20％；廣告毛收入31.3億元人民幣，同比增長58％。第一季度員工薪酬同比下降約30％，經營虧損大幅收窄。集團指，第一季度以來，廣告需求復甦強勁，調整對廣告主折扣政策，折扣率逐步下降，並將在第二季度持續下調折扣率。隨著經濟不斷恢復，該集團認為第二季度各項業務和經營質量將會更進一步提升。藉績優帶動，微盟全日炒上15%收報4.25元。
 

【中電】 今年首季本港售電量升2.6% 中電派第一期中期息63仙  詳情請看【下一頁

富瑞發表研報指，微盟首季經營數據有驚喜，並引述集團預料第二季整體業務和經營質素將進一步改善。報告予「買入」評級，目標價5.6元。該行預計，微盟上半年廣告毛收入將達46億元人民幣，全年達125億元人民幣，指出上調相關預測主要是建基於首季的強勁表現。

許正宇估計 本港今年經濟增長或近5.5%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

微盟集團（02013） 港股

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