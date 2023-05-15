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【敏華控股1999】敏華全年盈利跌14.8% 派息10仙 梳化產品銷量跌兩成

股樓投資 16:13 2023/05/15

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梳化及床具製造商敏華控股（01999）公布，截至今年3月底止，全年度錄得純利19.1億元，按年減少14.8%，每股基本盈利48.8仙。公司派末期息每股10仙，按年減少41%，全年度每股派息25仙，按年少17%。

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

敏華年度總收益177.9億元，按年減少18.4%；毛利66.8億元，跌15.4%，毛利率則由36.7%增至38.5%。其中梳化及配套產品業務收入按年跌15.9%至122.9億元，Home集團業務收入跌31.2%至6.1億元，其他收入升50.4%至4.4億元。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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敏華表示，去年是中國市場受疫情影響最嚴峻的一年，中國市場主營業務收入按年跌15.9%至110.9億元，北美市場主營業務收入跌26.1%至56.7億元，歐洲及其他海外市場收入跌15.5%至11.6億元。期內，不包括Home集團業務，敏華銷售梳化產品約150.2萬套，按年跌20.8%，梳化及配套產品業務收入跌15.9%至近123億元。

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撰文 : 袁國守

敏華控股（01999） 港股
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