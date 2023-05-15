【消費優惠】一田購物優惠日5.24登場 料銷售額上升1至2%

一田購物優惠日即將於5月24日至6月6日登場，購物優惠日首日早上9至11時為YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人獨家優先場，只需預早於網上登記即可率先入場。而公眾時段則由早上11時開始，並營業至晚上10時。在5月25日至6月6日期間，百貨部營業時間將調整為早上10時至晚上10時，全線超市則按照各店行常營業時間營業。一田百貨行政總裁黃思麗料，今年優惠日生意額按年增1至2%。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

今期優惠日設多項優惠，當中包括：首日限定Primada快速智能煲以一折（168元）發售、25/5限定一折Hallmark 24”四輪拉桿喼 (198元)、26/5限定一折 Senga Mini 雙葉塔小涼伴（30元）、28/5限定一折Nutzen慢磨原養機（368元）等

產品相關圖片：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【青姐話】中特估 有段古

一田百貨行政總裁黃思麗女士表示，開關後國內旅客逐漸訪港，對銷情確有幫助，但本地顧客外遊及出外用膳對超市生意有一定影響，在五一黃金周假期，一田整體人流仍按年有3至5%升幅，百貨生意額則錄得雙位數增長。至於新一輪消費券派發後，儘管道兩周的營業額錄明顯上升，但整體反彈力度較去年為弱，且顧客傾向用於購買日常生活用品，對於下半年的零售市場，黃思麗保持審慎樂觀態度，她預測下半年市況較上半年更佳。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱