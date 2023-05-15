【SATs】英國學能測驗閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題

英國全國小學生的標準評估測驗（Standard Assessment Tests，SATs，類似本港學能測驗）上周舉行，閲讀卷被指難度大增，考生平均要在34秒内作答每一題，更有家長反映有考生因試卷太難而做到喊。

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英媒《每日郵報》指，今年的閲讀卷内3篇課文共有2,106個單詞，較去年的1,564個單詞多出約三分之一。

英國教育部估計，適齡考生每分鐘基本可閲讀90個單詞，因此要閲讀上述3篇課文料需多於23分半鐘。但問題部分共有1,337個單詞，因此考生額外需近15分鐘閲讀問題。

考試長約一小時，不過扣除上述閲讀時間後，考生只有21分半鐘作答。閲讀卷共設有38條問題，因此考生平均每34秒就要作答一題。

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不少家長其後在社交媒體發文投訴閲讀卷太難，子女因未能作答所有問題而感到沮喪，更有部分考生哭著離開考場。

英國全國校長協會（NAHT）表示，今次的閲讀卷難度明顯超出以往考試範圍，該會計劃向資歷及考試規例署（Ofqual）提出相關問題。

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責任編輯：鄭錦玲