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日本4月份躉售物價指數連續四個月放緩 或促使日央行退出超低利率

環球政經 14:22 2023/05/15

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周一（15日）的數據顯示，由於原材料成本的上漲有所緩和，日本4月份的躉售物價指數連續第四個月放緩，這表明消費者通脹將開始向央行2%的目標放緩，市場認為這可能會促使日本央行尋求早日退出超低利率的預期。

日本央行的數據顯示，衡量公司之間就其商品和服務收取的價格的企業商品價格指數corporate goods price index（CGPI）在4月份比上年同期增長了5.8%，連續第四個月放緩了年度增長速度，超過了市場預測的5.4%，並且在3月份上升了7.4%。

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農林中央金庫研究所的首席經濟學家Takeshi Minami指，許多公司還沒有完全轉嫁過去的投入成本的上漲，稱：「鑑於企業在今年與工會的工資談判中同意大幅提高工資，我們也可能看到企業提高價格以轉化更高的勞動力成本。即使如此，我們可能會看到價格增長放緩，因為進口驅動的通脹壓力已經在減弱。」

數據顯示，以日元計價的進口價格指數在3月份修正為9.6%的漲幅後，4月份按年下降了2.9%，這表明進口燃料和原材料的成本正在見頂。

日本3月份的核心消費者通脹率達到3.1%，不包括燃料成本的指數以四十年來最快的年度速度上升，這是價格壓力擴大的跡象。

陳茂波指有意在市場集資 發展交椅洲填海項目  詳情請看【下一頁

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記者：張瑋婷

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