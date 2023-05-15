  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 21:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中電】 今年首季本港售電量升2.6% 中電派第一期中期息63仙

股樓投資 15:18 2023/05/15

分享：

分享：

中電控股（00002）公布，香港首季售電量按年上升2.6%至70.2億度，並宣布派發2023年第一期中期股息每股0.63元，與去年第一期股息相同。股價靠穩，午後一度隨大市升1.3%，其後升幅逐步收窄，最新報60.6元，升0.6%。

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

中電指，按客戶類別計算，上季住宅售電量按年減少4%，因為在家工作人數減少，相關用電需求下降；商業客戶則增加6.7%；基建及公共服務客戶增加3.5%；製造業客戶按年增加1.2%。中電指出，售電量上升反映經濟在新冠疫情防控措施解除後反彈，帶動商業客戶活動激增，食肆的用電需求亦顯著加強，而政府服務全面復常，加上學校恢復實體授課，都提升了基建及公共服務客戶類別的售電量。

中電表示，將繼續透過「可再生能源上網電價」計劃，鼓勵更多客戶安裝潔淨能源發電系統。截至3月底，已獲審批的可再生能源項目的總發電容量增至342兆瓦，相當於約8.17萬個住宅用戶的一年用電量。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 疫情 用電量 新能源 中電 中電控股（00002）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【內房危機】合景泰富逾4億人幣 出售上海嘉定項目
【內房危機】合景泰富逾4億人幣 出售上海嘉定項目
湯文亮：昔日買債 今日賣樓
湯文亮：昔日買債 今日賣樓
【恒大危機】恒大收廣州法院執行通知書 許家印需賠償60億人民幣
【恒大危機】恒大收廣州法院執行通知書 許家印需賠償60億人民幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款