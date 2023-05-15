【中電】 今年首季本港售電量升2.6% 中電派第一期中期息63仙

中電控股（00002）公布，香港首季售電量按年上升2.6%至70.2億度，並宣布派發2023年第一期中期股息每股0.63元，與去年第一期股息相同。股價靠穩，午後一度隨大市升1.3%，其後升幅逐步收窄，最新報60.6元，升0.6%。

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中電指，按客戶類別計算，上季住宅售電量按年減少4%，因為在家工作人數減少，相關用電需求下降；商業客戶則增加6.7%；基建及公共服務客戶增加3.5%；製造業客戶按年增加1.2%。中電指出，售電量上升反映經濟在新冠疫情防控措施解除後反彈，帶動商業客戶活動激增，食肆的用電需求亦顯著加強，而政府服務全面復常，加上學校恢復實體授課，都提升了基建及公共服務客戶類別的售電量。

中電表示，將繼續透過「可再生能源上網電價」計劃，鼓勵更多客戶安裝潔淨能源發電系統。截至3月底，已獲審批的可再生能源項目的總發電容量增至342兆瓦，相當於約8.17萬個住宅用戶的一年用電量。

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記者：郭秀慧