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【大行報告】大中華地區復甦為盈利升級重要因素 里昂升普拉達目標價至75元

股樓投資 17:24 2023/05/15

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里昂指出，Prada普拉達（01913）季度業績開局良好，並將普拉達2023至2025年銷售額預測上調7%至9%，淨利潤預測則上調13%至21%，目標價上調至75元，評級「買入」。普拉達周一（15日）收報59.85元，升幅6.2%。

 

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

 

普拉達首季淨收入按年增長22%，零售額增長23%。其中亞太地區按年增長22%，該行指主要是受惠於中國內地重新開放和大中華地區增長達雙位數；歐洲在本地和旅遊銷售的支持下保持韌性，按年增長28%；美國按年增長5%。按類別劃分，成衣的增長速度超過了皮具。
 

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

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該行認為，大中華地區復甦仍然是集團和奢侈品行業潛在盈利升級的最重要因素，預計其2022至25財年的銷售額及淨利潤複合增長率分別為9%和21%。其中商店生產力的提高屬關鍵。



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責任編輯：鄭昊彤

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