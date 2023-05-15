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【大行報告】富瑞：中芯次季指引正面 收入及毛利率均高於市場預測

股樓投資 16:41 2023/05/15

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富瑞表示，基於季績勝預期及次季指引正面，將中芯（00981）2023年至2024年收入預測上調5%、純利預測亦上調13%，目標價相應由17.04元上調至21.83元，維持評級「持有」。中芯周一（15日）收報20.5元，升幅1.5%。

 

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

 

該行指出，公司首季收入及毛利率均高於該行及市場預期，同時次季收入指引較市場預測的高出逾7%，毛利率指引則較市場預測的高出1個百分點。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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富瑞指，半導體需求疲軟，但管理層仍見到來自新產品或客戶的緊急訂單，推動了其在28或40納米生產線的100%產能利用率，同時管理層料於次季見底，但平均售價仍有較多下行空間。另外，公司計劃每年建設月產能5萬片標準12吋晶片，令已計劃的資本開支仍然高企。

 

【青姐話】中特估 有段古

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記者：鄭昊彤

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