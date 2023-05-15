【券商點睇】首季盈利勝預期 中石化上游業務盈利能力改善
股樓投資 16:18 2023/05/15
建銀國際表示，鑑於中石化（00386）第一季盈利優於預期、天然氣平均售價較預期好、以及原油生產成本低於預期，將2023至2024財年的盈利預測分別上調9%和6%，目標價上調至5.65元，維持「跑贏大市」評級。中石化周一（15日）收報5.16元，升幅0.6%。
【青姐話】中特估 有段古
該行指出，公司首季淨利潤同比下降12%，在同業中降幅最大，但集團能夠加強對石油氣生產的成本控制，從而改善其上游業務的盈利能力，其中營業利潤率由2022年第一季的13%上升到今年第一季的16%。此外，雖然集團下游業務同比表現不及其他同業，但按季營銷業務有明顯回升。
【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁】
▼點擊圖片放大
+5
+4
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：鄭昊彤