【券商點睇】首季盈利勝預期 中石化上游業務盈利能力改善

建銀國際表示，鑑於中石化（00386）第一季盈利優於預期、天然氣平均售價較預期好、以及原油生產成本低於預期，將2023至2024財年的盈利預測分別上調9%和6%，目標價上調至5.65元，維持「跑贏大市」評級。中石化周一（15日）收報 5.16 元，升幅0.6%。

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該行指出，公司首季淨利潤同比下降12%，在同業中降幅最大，但集團能夠加強對石油氣生產的成本控制，從而改善其上游業務的盈利能力，其中營業利潤率由2022年第一季的13%上升到今年第一季的16%。 此外，雖然集團下游業務同比表現不及其他同業，但按季營銷業務有明顯回升。

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責任編輯：鄭昊彤