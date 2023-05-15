【AI機械人】Amazon研新家居機械人系統　以AI技術驅動情境理解功能

▲ 亞馬遜（Amazon）繼上一代家居機械人Astro後，正在開發新AI系統Burnham以驅動Astro。

家居機械人面世多年，減輕不少家庭的家務負擔。而在人工智能（AI）普及後，不少公司爭相研發AI機械人。亞馬遜（Amazon）亦不例外，繼上一代家居機械人Astro後，正在開發新AI系統Burnham以驅動Astro。

據外媒Insider引述Amazon一份內部文件指，Burnham將加入智能與對話式語音介面，並使用大型語言模型和其他AI，以辨析及理解家居環境並作出適當反應。文件表明新技術能讓機械人記住看見的東西，同時理解內容，再就所見和用戶互動如問答，甚至採取行動。Amazon形容此為最新和最先進的AI技術，可讓機械人更智能、更有用及更具互動對話性。

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文件亦舉出了Burnham的功能，如系統能發現未關閉火的爐或開着的水龍頭，會向用戶發出提醒。它亦能發現倒地的人並為其報警。Burnham亦能處理較複雜的情況，如機械人感應到地上有玻璃碎，知道會帶來危險，便會優先清理乾淨。

Amazon表示，距離可以將Burnham放進產品仍有很長的一段路，故不會在短期內推出巿面。

責任編輯：歐朗欣

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