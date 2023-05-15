【迪士尼樂園】香港迪士尼全年虧損收窄12%　連虧8年、最快6月恢復一周開園7日

香港迪士尼樂園連續8年錄得虧損。香港迪士尼公布，截至2022年9月底的財政年度，全年淨虧損21億元，按年收窄12%，連續兩年虧損收窄；EBITDA虧損8.6億元，按年收窄11%；期內收入22億元，按年多31%。

香港迪士尼期內賓客總入場人次，按年增長22%至340萬，當中本地賓客入場人次及年票「奇妙處處通」會員人數，連續兩年創新高。

度假區酒店的整體入住率則按年上升3個百分點至24%，繼續受欠缺入境旅客及迪士尼好萊塢酒店因翻新計劃而暫停營運影響。樂園人均消費及每房賓客消費分別增長11%及7%。

6月中考慮每周營運6天或7天 魔雪奇緣園區11月開

另外，華特迪士尼公司（美：DIS）提供的周轉信貸從2022年11月起由21億元增至27億元。期內，樂園平均聘用約4700名全職及1400名兼職員工。

香港迪士尼樂園預告，樂園6月中起恢復每星期6天或7天營運，迪士尼好萊塢酒店將會於7月中重開，新園區魔雪奇緣世界將11月正式開放。

香港迪士尼樂園除了因應公眾假期及指定特別日子，目前逢星期二和四暫停開放。

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編輯：麥德銘