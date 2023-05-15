  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 21:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】 合景泰富未能如期支付約1.2億美元本息 股價一度急跌逾13%

股樓投資 14:49 2023/05/15

分享：

分享：

合景泰富（01813）公布，未能於本月14日強制贖回日期支付2024年1月票據本金額15%連同應計及未付利息共約1.2億美元。集團表示，這將構成違約事件，暫時尚未接獲相關債權人發出加速還款通知。消息拖累股價急挫，曾插13.1%至0.73元，最新報0.75元，仍大跌逾一成。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

合景泰富表示，一直依賴內部現金資源及從境內匯出現金以履行境外付款義務，而根據地方政府政策規定，集團絕大部分現金均存入指定銀行帳戶進行嚴格預售現金託管，以確保在建物業竣工，因此可用於支付境外債務的資金持續受壓。

集團指，現正與潛在候選人討論擔任財務顧問的角色，以評估集團的資本架構、評估集團的流動資金及探尋所有可行的解決方案，藉以緩解當前的流動資金問題，並盡快為所有持份者達成最佳解決方案。集團已委聘盛德律師事務所作為法律顧問以提供支援，為制定境外債務狀況全面解決方案作準備。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
合景泰富集團（01813） 港股 合景泰富
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【內房危機】合景泰富逾4億人幣 出售上海嘉定項目
【內房危機】合景泰富逾4億人幣 出售上海嘉定項目
湯文亮：昔日買債 今日賣樓
湯文亮：昔日買債 今日賣樓
【恒大危機】恒大收廣州法院執行通知書 許家印需賠償60億人民幣
【恒大危機】恒大收廣州法院執行通知書 許家印需賠償60億人民幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款