【內房危機】 合景泰富未能如期支付約1.2億美元本息 股價一度急跌逾13%

合景泰富（01813）公布，未能於本月14日強制贖回日期支付2024年1月票據本金額15%連同應計及未付利息共約1.2億美元。集團表示，這將構成違約事件，暫時尚未接獲相關債權人發出加速還款通知。消息拖累股價急挫，曾插13.1%至0.73元，最新報0.75元，仍大跌逾一成。

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合景泰富表示，一直依賴內部現金資源及從境內匯出現金以履行境外付款義務，而根據地方政府政策規定，集團絕大部分現金均存入指定銀行帳戶進行嚴格預售現金託管，以確保在建物業竣工，因此可用於支付境外債務的資金持續受壓。

集團指，現正與潛在候選人討論擔任財務顧問的角色，以評估集團的資本架構、評估集團的流動資金及探尋所有可行的解決方案，藉以緩解當前的流動資金問題，並盡快為所有持份者達成最佳解決方案。集團已委聘盛德律師事務所作為法律顧問以提供支援，為制定境外債務狀況全面解決方案作準備。

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記者：郭秀慧