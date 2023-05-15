匯璽四房開揚四房戶3500萬售　5年帳蝕105萬離場

中原地產黃家全表示，南昌站匯璽5A座高層B室，實用面積1,235平方呎，採四房雙套房間隔，單位座向南方，外望開揚海景，最新以3,500萬元易手，折合實用呎價28,340元。

中原地產黃家全指，原業主於2018年9月以3,605萬元購入上址，持貨近5年，現沽貨帳面需蝕讓105萬元離場。

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