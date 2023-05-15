【消委會調查】電子點餐標示與實際收費不同惹爭拗　餐牌顯示$228實收$288

為節省人手，現時不少餐廳都採用掃瞄二維碼（QR Code）落單系統，但此做法就惹來不少爭拗。消委會公布，2022年全年及2023年首季度，分別接獲1,160宗及330宗關於食肆的投訴，當中約3成均涉及收費爭議，常見個案包括顧客在不同理解情況下被徵收服務費，及實際收費與餐牌顯示不符等。

其中一宗個案是，投訴人到餐廳用膳，並以手機掃瞄二維碼點餐，當時電子餐牌顯示套餐收費為每位228元，投訴人合共點了兩份套餐，另加一份兒童餐及小食。投訴人離開餐廳後翻查帳單，發現兩份套餐收費共576元，即每位收費為288元，較電子餐牌顯示價錢貴60元。

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餐廳職員澄清該套餐正確收費為每位288元，並解釋電子餐牌仍未更新，同時向投訴人致歉及提出贈送甜品作補償，但投訴人認為職員應在下單前告知客人，並指出電子餐牌顯示相關資料已在當日更新，不接受職員聲稱「未更新」的解釋與補償安排。投訴人認為該餐廳涉及不良銷售手法，因此向消委會投訴。

經消委會調停後，餐廳表示願意向投訴人退回差額及當中的加一服務費，合共132元。投訴人其後確認已收到退款，個案得以解決。

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消委會指出，任何商戶包括食肆都必須在交易前，讓消費者清楚知悉收費安排，不應到結帳一刻才徵收先前未提及的費用或隱藏任何收費，同時應確保餐牌、點餐系統、店內告示、宣傳單張等內容清晰及一致，並要適時更新內容，確保所有資料準確無誤，包括價格是否正確、有否顯示服務費等，以免引起不必要爭拗。此外食肆亦應照顧部分不諳新科技或不熟悉電子落單系統的人士，讓他們可繼續以傳統方式點餐，或提供相關協助。

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