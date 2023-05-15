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【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密

科技 14:39 2023/05/15

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最近有調查顯示，企業員工有可能洩漏公司機密給ChatGPT，或釀成嚴重後果。

今年以來，ChatGPT應用帶起了生成式AI熱潮，不少相關應用陸續出現，但背後的隱憂更值得關注。最近有調查顯示，企業員工有可能洩漏公司機密給ChatGPT，或釀成嚴重後果。

根據生成式AI平台Writer的報告，46%企業主管都懷疑及擔憂公司內部有員工已不小心將公司內部資料外流給ChatGPT。雖然56%的企業主管亦表示，引入生成式AI後，工作效能提升至少50%，調查亦指出，有47%企業願意採用ChatGPT協作，同時也有32%企業禁止使用ChatGPT，反映ChatGPT對企業而言是把雙刃劍，有企業喜歡，但背後亦有隱憂。

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調查顯示，有六成企業已經付費，或將要付費使用相關AI工具。而11%的受訪者就表示，公司雖然沒購買，但有一些員工自行付費在使用。調查反映不少企業都開始接觸或已引入生成式AI工具。從行業分佈而言，35%的受訪者來自受監管企業，如金融、醫療、能源等，當中超過52%都有使用ChatGPT，難怪多數主管會擔憂敏感公司資料外洩，畢竟這些資料都受到法規監管，外流後果可能會危及公司。

從OpenAI官方說明來看，雖然ChatGPT會避免留存個人資訊，但用戶與AI的對話內容會用作後續訓練，如果員工利用公司內部數據，交由ChatGPT提供分析或製作報告，對企業主管而言就等於資料外流，企業在使用生成式AI工具時需多留意。

責任編輯：李彥煒

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