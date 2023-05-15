美孚新邨三房995萬售　持貨38年賺逾13倍離場

中原地產林家傑表示，美孚新邨4期百老匯街95號中層B室，實用面積916平方呎，採三房套房間隔，座向北方，望內園景，最初開價1,050萬元，最新以995萬元成交，折合實用呎價10,862元。

中原地產林家傑指，原業主早於1985年僅以68萬元買入單位，持貨長達38年，現轉手帳面大幅獲利927萬元離場，單位升值超過13倍。美孚新邨本月至今暫錄約7宗成交，平均實用呎價約1.2萬元。

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