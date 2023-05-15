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英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名

環球經濟金融 14:30 2023/05/15

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不少大學生因學費高昂而選擇借學生貸款，外界戲稱大學生未畢業就孭起一身「學債」。英國財經專家劉易斯（Martin Lewis）近日就要求為大學貸款正名，呼籲社會棄用「學債」一詞並改稱畢業稅。

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劉易斯上周接受英國獨立電視台（ITV）訪問，直言社會對學生貸款的運作方式存在根本性誤解，甚至將學生貸款妖魔化為一種債務。

根據學生貸款的運作方式，學生畢業後需還款的年收入門檻為2.5萬英鎊，未達到上述數字則未需償還貸款。

但如果畢業生的收入達到門檻，政府會扣除其9%的收入作為還款額。

劉易斯解釋上述運作方式更似是畢業稅（graduate tax），代表畢業生的收入超過2.5萬英鎊，政府就會徵收9%作為額外稅收。

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2023學年起，學生債務償還年期由30年改為40年，而收入較高的畢業生可更快還清學貸，中低收入者則需時更長還清貸款，支付金額也會較多。

劉易斯認為英國教育制度已出現明顯轉變，由國家資助教育改為民眾自行承擔教育費用，民眾需自行衡量大學學歷的價值與回報是否相符。

他主張外界不應再稱學貸為「學債」，因這是涉及按揭的有限稅收形式，讓國家承擔更少的教育開支。

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責任編輯：鄭錦玲

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