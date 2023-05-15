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【中特估】平保午後倒升4%、內銀券商股齊走強　上交所將召開會議「促進金融業估值」

當炒股 14:17 2023/05/15

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內銀內險券商股齊走強　上交所將召開會議「促進金融業估值」

「中國特色估值（中特估）」概念再炒起，內險等中資金融股午後明顯走強，平保 （02318） 升幅擴大至4%，中國人壽 （02628） 升3.5%。內地官媒報道，上海證券交易所主辦、工商銀行承辦的「滬市金融業專題座談會」將在本周三召開。

報道指，此次會議討論的重要內容為「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」，參會機構包括銀行、保險、基金和券商人士。上交所近期已召開多個與國企股、傳統經濟股相關的價值交流會。

港股午後倒升，恒指重上20000點，中資科網、保險股為升市主要動力。其他中資金融股方面，工行 （01398） 升2%，中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾1.5%。今早曾跌近3%的中信証券 （06030） 現倒升1%，海通證券 （06837） 升1.8%。

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編輯：麥德銘

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港股 國企股 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 海通證券（06837） 中信証券（06030）
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