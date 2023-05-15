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【業績︱餐飲股】譚仔國際︰料下半年同店銷售恢復正增長　本財年開設50間分店、大灣區佔約30間

股市 14:12 2023/05/15

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【業績︱餐飲股】譚仔國際︰料下半年同店銷售恢復正增長　本財年開設50間分店、大灣區佔約30間

譚仔國際 （02217） 主席兼行政總裁劉達民在業績記者會表示，受供應鏈中斷、地緣政治緊張影響，食品成本維持高企，壓縮飲食業利潤，故去年利潤率按年跌3.5個百分點至5.4%。不過，他強調去年本港及國內市場在第4季已有復甦跡象，利潤率已觸底，料下半年同店銷售恢復正增長。

截至今年3月底止，譚仔已在各地區開設215間分店，按年增40間，劉達民表示，目標在本財年開設50間分店，當中大灣區佔約30間，並恢復加快在大灣區的擴張步伐，其餘主要位於本港及新加坡，認為本地市場尚未飽滿，仍有發展空間。

與此同時，他指公司正積極開拓澳洲市場，料在當地尋求戰略合作夥伴，亦會考慮港人熱門的移居地方。

提到公司租舖成本，他指疫情2年期間，租金沒有出現明顯升幅，惟最近經濟漸復甦，已有門店業主開始提價，今年則有三分之一門店需要續租。

對於去年加價，他指，會留意市場發展及顧客承受能力作調整，不排除加價的可能。

【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成　末期息減派近8%至10.5仙　績後靠穩升0.5%

【譚仔盈警】譚仔料財年少賺3成　香港、內地、日本、新加坡全受創

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記者：伍鍵文

港股 同店銷售 新加坡 大灣區 譚仔國際（02217）
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