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【東南亞小騰訊】SEA步向盈利之路　背後是靠公司廁紙雙層變單層、茶包TWG變立頓？

股市 14:14 2023/05/15

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【東南亞小騰訊】SEA步向盈利之路　背後是靠公司廁紙雙層變單層、茶包TWG變立頓？

「東南亞小騰訊」SEA（美：SE）去年實施多項降本措施，收緊多項福利，例如取消辦公室零食，部分洗手間廁紙由雙層換為單層，同年末季終於轉虧為盈。 SEA創辦人兼董事長李小冬接受《彭博》訪問時：「我們關心每一分錢，每一分毫」。他直言：「你可以擁有一個偉大的夢想和一個偉大的抱負，但是如果你無法生存，你總是會在腦海中聽到『我們可能已經用光了錢』。」

SEA改革之路或可數至一年多前，當時李小冬因新冠肺炎而病榻在床，但腦海仍為SEA未來感到焦慮，因此他在枕頭邊寫下一系列內部備忘錄內容，開啟SEA的全面改革，逆轉企業的方向。

裁員、出差禁搭商務、取消零食

去年SEA裁員約7,500名員工，約佔其員工總數的 10%，同時一度凍薪，李小冬為首的領導團隊放棄薪水。此外，SEA收緊多項福利，包括無論飛多遠，出差禁止乘搭商務艙航班；每日伙食費用限制在30美元以內，酒店房費每晚限制150美元以內。

SEA更取消辦公室的零食，將辦公室茶葉由奢華品牌 TWG 替換為立頓Lipton，並在部分洗手間，將雙層廁紙替換為單層廁紙。

降本效果顯著 去年末季轉賺

李小冬休克療法效果顯著，去年末季取得14年曆史上首個季度盈利，利潤達到4.27億美元，上周更宣布為大多數員工加薪5%，股價自去年11月以來翻倍。

事實上，去年李小冬在床上向團隊寫下這份憂鬱備忘錄後，他與其他管理層進入危機模式，每周召開例會，每月均會討論現金流量預測，甚至就2022 年的財務預測做出了 200 種不同的版本，類似於每兩天重寫一次預算。除了裁員和凍結工資外，SEA還退出了歐洲和拉丁美洲的大部分國家。

節省開支有效經營成長遠模式

李小冬表示：「我們會不斷降低成本，這不僅是為了節省開支，也是為了更有效地經營業務。這將是我們的長遠模式。」

對於未來能否保持每個季度盈利，李小冬稱，現正處於首季業績靜默期，故不能透露太多，但他認為，關鍵是SEA能夠向員工和投資者證明，公司可以在必要時達到收支平衡，同時可以根據戰略重點來調整增長和利潤。

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