多倫多反資本主義咖啡店月底結業 不敵資金問題

加拿大多倫多一間標榜反對資本主義咖啡店早前宣布，將在月底正式結業。東主坦承，由於無法穩定獲得經營資金來源，難以發展為可持續長期經營模式，最終選擇閉門大吉。

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「The Anarchist」上周在網站宣布，將在5月30日結束營業。店主 Gabriel Sims-Fewer透露，因無法從「道德破產」渠道獲得資金﹑無法產生足夠收入及發展為可長期持續營運模式，咖啡店決定關閉。

Sims-Fewer亦指出，The Anarchist在各方面取得預期中的重大成功，並為他帶來啟發及教訓，為自己未來計劃注入經驗。不少網民為此感到可惜，紛紛在店方的社交平台留言。

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The Anarchist於2022年3月開店，主打的滴漏式咖啡可以由客人自由定價支付，同時亦有售其他商品，致力成為「被盜竊土地」上的工人階層擁有﹑反資本主義及反殖民主義的咖啡店﹑商店及社區。

Sims-Fewer曾表示，公開標榜The Anarchist為反資本主義希望推動大眾思考及反思背後意思，同時為反資本主義人士提供一個可以暢所欲言，發表政見及意想，身份認同會被接受的地方。

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責任編輯：吳漢培