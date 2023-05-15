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【金融監管】中證監部分官員據報減薪逾5成　改制後待遇與公務員看齊

宏觀解讀 13:19 2023/05/15

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【金融監管】中證監部分官員據報減薪逾5成　改制後待遇與公務員看齊

國務院今年3月公布一系列機構改革，人民銀行、中證監和取代中銀保監的國家金融監督管理局的工作人員，納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。據最新中證監年度預算，改革後的工資福利支出預算為1.703億元人民幣，按年跌17%，彭博社更指，部分官員減薪幅度達50%以上。

據最新中證監預算報告，員工基本工資有所提升，但佔總薪酬預算超過一半的工作津貼預算按年跌10%至1.124億元人民幣。中證監全年度開支預算則跌3.6%。

中證監、國家金融監督管理局由事業單位變直屬機構

中證監和中銀保監原先屬於「事業單位」，不屬於國家行政機關，而是從國務院獲授權行使一定的行政職能。在人事編制上，監管機構員工薪酬自主空間更高一些。

在最新改制下，中證監和新設的國家金融監督管理局，將改為國務院「直屬機構」，主管國務院的某項專門業務，具有獨立的行政管理職能，但人員薪酬須參考公務員工資待遇。

中紀委警告銀行家糾正「享樂主義奢靡之風」 中資券商再傳降薪？可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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