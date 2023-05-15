【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%

▲ 一田來年年初預料將有兩間分店投人服務，全新分店將位於屯門及白石角，配合集團整體發展。

半年一度的一田購物優惠日即將於5月24 日至6月6日再次登場，這是首次百貨貨品及超市貨品連續2星期同步减價，逾萬件衣食住行產品將以1折起發售。

隨着社會復常，市民開始重新外遊，故今次一田購物優惠日亦加強行李箱等貨品選擇，百貨的營業額較以往幾年逐步回穩；雖然一田以本地客為主，但隨着中港兩地通關，帶動更多客流到不同分店，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年 1-2%升幅，並推算外遊用品將成為帶動營業額的主因。

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另外，一田來年年初預料將有兩間分店投入竹服務，全新分店將位於屯門及白石角，配合集團整體發展。一田百貨行政總裁黃思麗對本港下半年的零售市場持審慎樂觀的態度。

黄思麗稱，過去兩年，疫情加速數碼化轉型的步伐，一田投資7位數字引入客戶關係管理（CRM) 等系統，整合顧客數據資料例如消費内容及模式等，以了解顧客消費喜好及變化、存貨情況，從而更精準地提升營運效率。雖然一田仍以質體店為主，但仍會投放資源發展及升級網店，為顧客提供更多貨品選擇。另外，為了提升消費者的購物體驗，亦將會員制度的應用程式升級，加入更多優化的功能，藉此提升與會員的互動。

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除此之外，一田亦會持續推動可持續發展，除了執行法例規定的措施外，例如膠袋收費等，其跨部門小組亦會定期檢視並更新公司的環保政策。一田現時已有多項措施提醒並鼓勵顧客作出更環保的選擇，例如：餐廳及美食專櫃已參與「走膠行動」，不會主動提供即棄飲管及餐具，更會向自攜器皿的客人提供現金折扣；同時，一田亦在貨品供應方面響應環保，例如出售並推廣可持續海鮮、在部分店内設立主打綠色商品的 「Go Green」角落、部分貨物完全沒有包装等。

責任編輯：歐陽佩

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