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【英國王室】凱特曬琴技獲讚 為歐洲歌唱大賽打頭陣（有片）

環球社會熱點 13:45 2023/05/15

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歐洲歌唱大賽（Eurovision）周末於英國利物浦舉行，英國凱特王妃（Kate Middleton）作為東道主，提前錄製片段彈奏鋼琴為比賽打頭陣，表現深受讚賞。更有網民不禁留言驚歎，凱特似無所不能。

英王查理斯官方照 「三位國王」歷史性同框 【下一頁】

比賽現場播放凱特預先錄製的表演，顯示凱特身穿Jenny Packham的藍色斜肩晚裝，於溫莎堡内的緋紅色會客廳，用鋼琴演奏由Joe Price和Kojo Samuel創作的曲目《Stefania》。

    點擊圖片放大
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比賽主辦方播放的片段，更剪輯了烏克蘭饒舌樂團Kalush Orchestra及Lloyd-Webber等音樂家的表演部分。

凱特更特別佩戴原屬英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的耳環，向英女王致敬。

【日本皇室】明仁與美智子訪問京都 疫情後首離東京 【下一頁】

不少網民於Twitter留言稱讚凱特的形象美麗高貴，更有網民忍不住詢問，究竟凱特有甚麽事情是做不到的，變相稱讚她多才多藝。

凱特考獲鋼琴第3級及樂理5級，早於2021年的聖誕頌歌音樂會上表演彈鋼琴，為獻唱《For Those Who Can't Be Here》的蘇格蘭歌手Tom Walker伴奏。

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責任編輯：鄭錦玲

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