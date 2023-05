【英國王室】凱特曬琴技獲讚 為歐洲歌唱大賽打頭陣（有片）

歐洲歌唱大賽(Eurovision)周末於英國利物浦舉行,英國凱特王妃(Kate Middleton)作為東道主,提前錄製片段彈奏鋼琴為比賽打頭陣,表現深受讚賞。更有網民不禁留言驚歎,凱特似無所不能。

比賽現場播放凱特預先錄製的表演,顯示凱特身穿Jenny Packham的藍色斜肩晚裝,於溫莎堡内的緋紅色會客廳,用鋼琴演奏由Joe Price和Kojo Samuel創作的曲目《Stefania》。

比賽主辦方播放的片段,更剪輯了烏克蘭饒舌樂團Kalush Orchestra及Lloyd-Webber等音樂家的表演部分。

凱特更特別佩戴原屬英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的耳環,向英女王致敬。

不少網民於Twitter留言稱讚凱特的形象美麗高貴,更有網民忍不住詢問,究竟凱特有甚麽事情是做不到的,變相稱讚她多才多藝。

凱特考獲鋼琴第3級及樂理5級,早於2021年的聖誕頌歌音樂會上表演彈鋼琴,為獻唱《For Those Who Can't Be Here》的蘇格蘭歌手Tom Walker伴奏。

