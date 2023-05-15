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紐約州擬推交通擠塞收費 新澤西州落廣告籲搬離

環球社會熱點 13:16 2023/05/15

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美國紐約州計劃推出的交通擠塞收費計劃備受爭議，鄰州新澤西州近日發動廣告攻勢，吸引「大蘋果」居民及商戶移居當地，更聲稱新澤西州沒有「交通擠塞稅」。

美國防疫遣返令限期届滿 每日多達千名移民湧紐約市 【下一頁】

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）表示，紐約州交通擠塞收費對新澤西州北部的通勤者不公平，指有關人士已支付高昂費用，批評紐約州希望向進入曼哈頓市中心的新澤西州居民收取更高交通擠塞稅。

墨菲話峰一轉，指交通擠塞稅為新澤西州帶來機遇，向紐約州居民及商戶展示吸引力。他指新澤西州位置理想，勞動人口充足，少交通擠塞，亦無交通擠塞稅，歡迎紐約州居民及商戶搬遷而至。

美共和黨涉履歷造假眾議員 傳遭司法部刑事指控 【下一頁】

自周一起（15日），墨菲將聯同新澤西州團體在紐約州哈德遜（Hudson）地區的重要路口投放數碼廣告，吸引紐約民眾「轉投」新澤西州懷抱。

新澤西州官員透露，廣告耗資6位數美元，預計投放數周。據悉，不少紐約州民眾為可負擔房屋﹑更大空間及更優秀教育資源而搬至新澤西州。

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責任編輯：吳漢培

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