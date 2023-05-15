【Oppo芯片】受美國出口限制影響　Oppo暫停芯片開發

▲ 近日OPPO宣布暫停旗下芯片研發公司哲庫業務，其芯片開發旅途亦告一段落。

為加強公司競爭力，各家手機品牌先後推出自研芯片。中國手機廠商，如華為和小米等都跟上步伐，OPPO亦不例外，惟近日OPPO宣布暫停旗下芯片研發公司哲庫業務，其芯片開發旅途亦告一段落。

OPPO在聲明中指出，因全球經濟及手機市場的不確定性，公司經過慎重考慮，決定關閉旗下晶片設計公司哲庫（ZEKU），並稱這是一個艱難的決定，會妥善處理和芯片開發相關的事宜，一如既往做好產品，持續創造價值。

《南華早報》報道，OPPO放棄的是單系統芯片（SoC）的設計和研發。OPPO在前兩年分別推出了影像專用及藍牙音頻芯片，而先前有傳OPPO將在2024年推出首個自研手機處理器（AP），為4毫米的SoC芯片。

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在俄烏戰爭爆發後，美國限制芯片出售至中國及其他國家，包括OPPO在內的中國企業，需要向美國申請許可才能使用美國公司製造的芯片。今年1月，有媒體報道，美國和荷蘭及日本達成協議，進一步限制芯片製造技術出口，有可能切斷中國公司和芯片製造機器光刻機唯一供應商ASML的聯繫，並只能繼續依靠芯片製造商Qualcomm或其他芯片製造商。

責任編輯：歐朗欣

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