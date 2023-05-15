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【美股開市】紐約製造業指數差　道指倒跌　納指升0.2%（不斷更新）

股市 21:30 2023/05/15

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美股動態不斷更新

美國5月紐約製造業指數下跌至負31.8，遜預期的負3.9，前值為10.8，其中新訂單跌至負28，付運跌至負16.4。美股反覆，道指跌51點，納指升0.2%。

美滙指數微跌，暫報102.47；美國10年期國債息率回升，重上3.5厘水平，暫報3.506厘。

美國債務上限危機有較明朗發展，美國總統拜登原定上周五與眾議院院長麥卡錫的談判，再延至美國時間周二（16日）舉行，美國國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）指，雙方在助手級的談判具建設性，有利周二達成共識。

本周焦點則落於債務上限危機，另外美國本周公布的主要經濟數據集中於零售及房屋方面。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美國零售及房屋數據　債務上限談判成另一關鍵（附數據表）

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【21：30】道指開市升21點，納指升0.1%

【20：35】【美國經濟數據】紐約製造業指數跌至-31.8　遜預期

【18：15】道指期貨升97點，納指升26點或0.2%。

【17：15】【大行報告｜百度】百度5.16公布季績　券商料廣告收入重現增長、文心一言收入貢獻輕微

【14：55】【東南亞小騰訊】SEA步向盈利之路　背後是靠公司廁紙雙層變單層、茶包TWG變立頓？

【12：35】道指期貨升3點，報33358點，標指期貨升1點，報4139點，納指期貨跌不足1點，報13396點。

【12：35】【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔據報6月發布、秋天交付　定價逾2萬港元仍是實驗品？

【12：26】【全球最大基金】貝萊德CEO芬克：正訓練5名潛在接班人　「這是我首要工作」

【11：48】【對沖基金】老虎環球等不及科企上市、據報擬減持套現　組合包括字節跳動

【10：25】【烏克蘭戰爭】G7據報將針對俄羅斯能源、貿易採取新制裁措施

【08：42】【債務上限】拜登、麥卡錫計畫周二恢復債務上限談判　拜登預期能達成協議

【07：30】美股上周五好淡爭持，大市高開後偏軟，道指一度升96點後掉頭向下，其後曾最多跌198點，道指上周五最終跌8點或0.02%， 報33300點，納指跌43點或0.3%， 報12284點， 標指跌6點， 報4124點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】債限危機續膠着　道指跌8點　納指跌0.3%　美滙美債息齊升（不斷更新）

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

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【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩

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