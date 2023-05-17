【美股期貨】道指期貨向好升44點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

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美國仍未就債務上限達成協議，拜登指出國會議員均認同違約根本不是一種選擇，但要達成協議仍有一些工作需要做。美股期貨周三於亞洲時段向好，道指期貨升44點，納指期貨升31點或0.2%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率、4月建築許可及新屋動工數據。

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即市走勢︰

【12：16】道指期貨升44點，報33104點，標指期貨升7點，報4130點，納指期貨升31點，報13515點。

【11：10】【瑞信危機】瑞銀料收購瑞信帶來170億美元帳面損失

【10：14】【日本經濟】日本首季經濟年化按季增長1.6%勝預期 私人消費及資本開支增長帶動

【09：07】【債務上限】高盛、大摩CEO等近150名商界領袖 促火速達成協議避免違約

【08：23】【TSLA】唔再靠口碑要賣廣告？ 馬斯克︰Tesla將嘗試做一些廣告看看效果

【08：02】【儲局官員】儲局6月暫停加息？ 官員講話反映內部仍未有定見

【06：54】【債務上限】麥卡錫：分歧仍大 冀周末前傾妥 150商界領袖促美國勿玩火 拜登縮短G7行程挽救

====以下為5月16日美股市況====

美國零售和工業數據參差，投資者聚焦美國債務上限問題，道指反覆下滑。截至今晨4時（即收市），道指跌336點，報33012點；標指跌26點，報4109點；納指跌22點或0.18%，報12343點。

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媒體引述消息人士稱，美國總統拜登政府與共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在商討調高債限的同時，也討論在一些社會福利計劃內、加入受助家庭須尋找工作要求，作為交換條款。此舉意味拜登不願意談論交換條款的態度軟化，讓雙方達成協議的可能性增加。

麥卡錫回應記者提問時表示，調高國債上限的同時，必須也有限制政府開支不受控地上升的措施。

拜登今日將前往日本參與七國集團（G7）峰會，其後會到訪巴布亞新幾內亞和澳洲，意味着美國時間周二進行的談判若未能達成共識，或最快要到下周才會有新一輪討論。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再度就違約危機發聲，表示美國違約將導致前所未有的風暴，由此產生的衝擊可能會引致經濟衰退。

消息指有近150名商界領袖集體去信拜登和國會高層領導人，敦促雙方採取行動，否則美國經濟將面臨毀滅性的局面以及潛在的災難性後果。簽署人包括摩根士丹利和高盛管理層等。

美國零售市道繼續回落，4月零售銷售按月僅升0.4%，升幅較預期0.8%為低；核心零售銷售按月升0.4%，則符合市場預期。期內工業生產按月升0.5%，市場原預期保持持平。



富途（美：FUTU）於周五下架內地交易App，開市跌超過7%，但跌勢其後收窄至4.4%。老虎證券（美：TIGR）周四（18日）下架內地交易App，跌7.4%。

美國今日將會公布4月產能利用率、5月NAHB房產市場指數。Home Depot（美：HD）、愛奇藝（美：IQ）將會公布業績。

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即市走勢︰

【23：25】道指跌204點，納指升0.1%，近150名商界領袖集體去信拜登和國會高層領導人敦促處理債務上限問題

【21：55】道指跌174點，富途跌7%，騰訊音樂曾跌1成。

【21：30】美債息升穿3.5厘，道指跌124點，富途app周五內地下架，開市跌7%

【20：50】【騰訊旗下】虎牙首季經調整溢利8550萬 按年增83%

【20：40】【業績｜騰訊系】騰訊音樂上季收入增5.4%、經調整盈利14.1億人幣 在線音樂DAU下跌、惟付費用戶逆增

【20：30】【美國經濟數據】美國4月工業生產按月升0.5% 勝預期 4月零售銷售按月升0.4%

【20：00】【互聯網券商】富途moomoo應用程式進軍大馬 管理層：馬來西亞營商環境友善

【18：05】道指期貨跌113點，富途app擬內地下架，盤前跌逾1成。

【18：00】【互聯網券商】富途、老虎證券據悉擬下架內地交易App 美股盤前急跌

【17：10】【業績｜百度】百度首季業績勝預期、盤前升2.7% 收入增9.6%、經調整純利57.27億人幣（第二版）

【16：14】【英國電訊商】Vodafone：未來3年擬裁員1.1萬人、涉全球約12%員工 開市領跌英國富時100

【14：05】【投行裁員】摩根士丹利據報擬裁7%亞太投行業務人手 涉及逾40多個工作崗位

【12：34】道指期貨跌64點，報33334點，標指期貨跌7點，報4142點，納指期貨跌8點或近0.1%，報13459點。

【11：53】【加密貨幣】幣安創辦人趙長鵬Unfollow馬斯克 去年曾助對方收購Twitter

【11：13】【對沖基金名宿】阿克曼旗艦潘興廣場首季掃入11億美元Alphabet

【10：45】【沽注一擲原型】Michael Burry重倉阿里巴巴、京東 其他同行避之則吉？

【08：38】【增持美債】中國終止減持美國國債 3月買入205億美元美國國債

【08：23】【沽注一擲原型】富貴險中求？ Michael Burry上季買入多隻地區性銀行股票

【08：00】【股神巴菲特】巴郡重組金融股持倉 買入這隻股票

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

====以下為5月15日美股市況====

市場憧憬美國債務上限談判有較明朗進展，納指造好，道指反覆靠穩。截至今晨4時（即收市），道指升47點，報33348點；標指升12點，報4136點；納指升0.7%，報12365點。

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美國債務上限危機有正面進展，總統拜登原定上周五與眾議院院長麥卡錫的談判，再延至美國時間周二（16日）舉行，美國國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）指，雙方在助手級的談判具建設性，有利周二達成共識。

摩根士丹利美國股票首席策略師Michael Wilson表示，雖然投資者大多預期事件會得到解決，但隨着外界對問題的激烈辯論，即使債務上限在財政部現金用完的日期前被取消，也有機會擠壓市場流動性，並導致標指出現波動。

紐約聯儲銀行公布，美國消費者貸款總額截至首季末，升至17.05萬億美元，創紀錄新高 ；與2019年新冠疫情爆發前比較，貸款額增長2.9萬億美元。消費者貸款總額按季增近1500億美元，年率化升幅相當於0.9%。期內新造按揭額按季縮減35%，只有3235億美元，是2014年第二季以來最少。

另外，紐約製造業指數差，5月跌至負31.8，遜預期的負3.9，前值為10.8 ； 其中新訂單跌至負28，付運跌至負16.4。

本周焦點則落於債務上限危機，另外美國本周公布的主要經濟數據集中於零售及房屋方面。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美國零售及房屋數據 債務上限談判成另一關鍵（附數據表）

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即市走勢︰

【23：30】美股持續反覆，道指跌15點，納指升0.4%。

【21：30】道指開市升21點，納指升0.1%

【20：35】【美國經濟數據】紐約製造業指數跌至-31.8 遜預期

【18：15】道指期貨升97點，納指升26點或0.2%。

【17：15】【大行報告｜百度】百度5.16公布季績 券商料廣告收入重現增長、文心一言收入貢獻輕微

【14：55】【東南亞小騰訊】SEA步向盈利之路 背後是靠公司廁紙雙層變單層、茶包TWG變立頓？

【12：35】道指期貨升3點，報33358點，標指期貨升1點，報4139點，納指期貨跌不足1點，報13396點。

【12：35】【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔據報6月發布、秋天交付 定價逾2萬港元仍是實驗品？

【12：26】【全球最大基金】貝萊德CEO芬克：正訓練5名潛在接班人 「這是我首要工作」

【11：48】【對沖基金】老虎環球等不及科企上市、據報擬減持套現 組合包括字節跳動

【10：25】【烏克蘭戰爭】G7據報將針對俄羅斯能源、貿易採取新制裁措施

【08：42】【債務上限】拜登、麥卡錫計畫周二恢復債務上限談判 拜登預期能達成協議

【07：30】美股上周五好淡爭持，大市高開後偏軟，道指一度升96點後掉頭向下，其後曾最多跌198點，道指上周五最終跌8點或0.02%， 報33300點，納指跌43點或0.3%， 報12284點， 標指跌6點， 報4124點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】債限危機續膠着 道指跌8點 納指跌0.3% 美滙美債息齊升（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩