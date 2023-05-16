【美股收市】憧憬債限談判進展 納指漲0.7% 道指升47點

市場憧憬美國債務上限談判有較明朗進展，納指造好，道指反覆靠穩。

截至今晨4時（即收市），道指升47點，報33348點；標指升12點，報4136點；納指升0.7%，報12365點。

美國債務上限危機有正面進展，總統拜登原定上周五與眾議院院長麥卡錫的談判，再延至美國時間周二（16日）舉行，美國國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）指，雙方在助手級的談判具建設性，有利周二達成共識。

摩根士丹利美國股票首席策略師Michael Wilson表示，雖然投資者大多預期事件會得到解決，但隨着外界對問題的激烈辯論，即使債務上限在財政部現金用完的日期前被取消，也有機會擠壓市場流動性，並導致標指出現波動。

紐約聯儲銀行公布，美國消費者貸款總額截至首季末，升至17.05萬億美元，創紀錄新高 ; 與2019年新冠疫情爆發前比較，貸款額增長2.9萬億美元。消費者貸款總額按季增近1500億美元，年率化升幅相當於0.9%。期內新造按揭額按季縮減35%，只有3235億美元，是2014年第二季以來最少，。

另外，紐約製造業指數差，5月跌至負31.8，遜預期的負3.9，前值為10.8 ; 其中新訂單跌至負28，付運跌至負16.4。

本周焦點則落於債務上限危機，另外美國本周公布的主要經濟數據集中於零售及房屋方面。

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【美股一周前瞻】聚焦美國零售及房屋數據 債務上限談判成另一關鍵（附數據表）

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即市走勢︰

【23：30】美股持續反覆，道指跌15點，納指升0.4%。

【21：30】道指開市升21點，納指升0.1%

【20：35】【美國經濟數據】紐約製造業指數跌至-31.8 遜預期

【18：15】道指期貨升97點，納指升26點或0.2%。

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【12：35】道指期貨升3點，報33358點，標指期貨升1點，報4139點，納指期貨跌不足1點，報13396點。

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【07：30】美股上周五好淡爭持，大市高開後偏軟，道指一度升96點後掉頭向下，其後曾最多跌198點，道指上周五最終跌8點或0.02%， 報33300點，納指跌43點或0.3%， 報12284點， 標指跌6點， 報4124點。

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責任編輯︰梁浩碩

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