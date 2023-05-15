【業績】敏華控股全年少賺近15%、削末期息41%至10仙　主席黃敏利：內地傢俱銷量未來2至3年或會下滑（第二版）

▲ 【業績】敏華控股全年少賺近15%、削末期息41%至10仙 周息率跌至4.23厘

梳化、床具製造商敏華控股 （01999） 公布至3月底年度業績，全年純利按年倒退14.8%至19.1億元，相當於每股基本盈利48.8仙，淨利潤率則由10.5%增長至11%，惟集團主席黃敏利對現時的不甚滿意，直言「未能反映敏華在行業龍頭的地位」。

敏華控股派末期息10港仙，減少41%，全年度每股派息25港仙，按年少17%；毛利66.8億元，跌15.4%，毛利率則由36.7%增至38.5%，主要是原材料價格下跌及產品結構變化所致。敏華股價持平，全日報6.01元。以收市價計，敏華控股現價周息率為4.15厘。

期内，敏華收入按年減少18.4%至177.9億元，不包括Home集團業務，集團銷售沙發產品約150.2萬套，跌20.8%，沙發及配套產品業務收入跌15.9%至近123億元。

內地傢俱銷量未來2至3年或會持續下滑

内地市場方面，敏華主營業務收入按年跌15.9%至110.9億元，黃敏利表示，去年度受疫情、內地房地產疲弱等因素拖累，但隨著內地經濟逐漸回暖，料今年内地銷售表現有所改善，但料短期而言「消費降級」的現象會延續。

至於未來2-3年，他表示内地新房供應量的增幅將有所下跌，「一定不會如10至20年前般的增速」，料相關傢俱需求已會下跌7至8成，故此營銷模式需要轉變，會加強電商銷售渠道，亦會拓展二綫城市的業務版圖，料銷售渠道多元化、碎片化是内地未來傢俱市場的發展模式。

北美市場主營業務收入跌逾2成

與此同時，集團北美市場主營業務收入跌26.1%至56.7億元，敏華執行董事、海外銷售總經理黃影影表示，當地沙發出口供求受制約，主要受當地通脹高企所拖累，料出口消費疲弱仍會持續一段時間，未來會加強拓展客戶，嘗試擴大出口的產品種類應對

至於歐洲及其他海外市場，收入則跌15.5%至11.6億元，管理層表示，受俄烏戰事影響，旗下Home集團的營收按年大跌逾3成，又指因短期内看不到盈利機會，故此集團對Home集團進行1.33億元商譽減值撥備。

（第二版加入分析師會議内容）

【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成 末期息減派近8%至10.5仙 績後靠穩升0.5%

【業績速報】京東首季虧轉賺62.6億 業績勝預期 股價升逾7%

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩