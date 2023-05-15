▲ 【中電002】中電首季中期息維持0.63元、周息率5.15厘 港售電量首3個月按年增2.6%

中電控股 （00002） 公布首季業務簡報，期內香港售電量70.16億度，按年增2.6%，每季派息中電同時宣布，第一期中期息每股0.63元，按年持平。中電午前收報60.15元，跌0.2%，以此推算，周息率約5.15厘。

中電稱，售電量上升反映經濟在疫情防控措施解除後反彈，帶動商業客戶活動激增，食肆的用電需求亦顯著加強，另外，政府服務全面復常，學校亦恢復實體授課，提升了基建及公共服務客戶類別的售電量，同時由於在家工作人數減少，住宅客戶的用電需求下降。

中電首季住宅售電17.91億度，按年跌4%；而商業售電約28.12億度，按年增6.7%，而基建及公共服務售電則約20.79億度，按年增3.5%；製造業售電3.44億度，按年增1.2%。

動用「特別回扣」 燃料費封頂3個月

中電提到，次季會為客戶提供為期三個月的「燃料費特別回扣」，使每月「燃料調整費」不會高於3月份的水平，預計若國際燃料價格今年維持平穩，「燃料調整費」料將快有所下調，減輕客戶的電費壓力。

內地業務方面，中電廣東省的陽江核電站首季發電量按年增長，而大亞灣核電站則繼續提供穩定能源。 另外風能和太陽能發電站產能穩定，受惠於四川省江邊水電站的水資源改善，水力發電量上升。儘管天氣惡劣，位於雲南省的50兆瓦尋甸二期風場的建造工程已經完成，渦輪機亦已接駁電網。廣西壯族自治區的150兆瓦博白風場預計於第二季動工。

澳洲批發電價回落 零售市場競爭加劇

中電提到，隨著澳洲的批發電價從2022年的高位回落，EnergyAustralia繼續專注加強其發電資產的營運能力，位於維多利亞州的雅洛恩電廠發電量輕微上升，可用率較2022年同期高。不過，中電透露，EnergyAustralia將於今年下半年安排電廠的兩台發電機組進行計劃停運，另外兩台機組的計劃停運則會於2024進行。

由於市場的高峰需求回落，EnergyAustralia旗下燃氣資產的電力調度量相應下降，但電廠仍保持高水平的可靠度和可用率。中電指出，零售市場在首季後期競爭加劇，不過EnergyAustralia的客戶流失率仍低於市場平均水平，年初至今流失約0.6%的零售客戶。

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責任編輯：李哲毅