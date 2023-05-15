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【全球最大基金】貝萊德CEO芬克：正訓練5名潛在接班人　「這是我首要工作」

股市 12:26 2023/05/15

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【美股焦點】全球基金一哥貝萊德CEO芬克：正訓練5名潛在接班人　「這是我首要工作」

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）行政總裁芬克（Larry Fink）接受外電訪問時時訪問，雖然他未有計劃即將退休，但形容培養接班人將是他首要工作（No. 1 priority），並指出目前已有5名潛在候選人。

現年70歲的芬克是貝萊德聯合創辦人，也是公司成立35年來唯一一位行政總裁，帶領公司資產管理規模一度突破10萬億美元關口。至今年3月底，因應環球資本市場走弱，貝萊德管理約9萬億美元資產，續是全球資產管理規模最大公司。

芬克：希望5人能建立「革命友誼」

芬克表示，正與總裁Robert Kapito、另一位聯合創辦人，培養5名潛在繼承者。有貝萊德內部人士稱之為「大競賽（The Great Race）」。

5名潛在繼承者四男一女，包括貝萊德全球商務主管Mark Wiedman、營運總監Rob Goldstein、財務總監Martin Small、亞太業務主管Rachel Lord及ETF產品主管Salim Ramji。

芬克指，他希望5位高層能建立「革命友誼（camaraderie）」，而不是處於競爭關係，在其中一人接掌帥印後，其他人能繼續合作。芬克未有明確說明自己何時正式退休，但稱不希望在接近80歲仍繼續管理公司。

貝萊德Salim Ramji曾接受本報專訪，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

美股 財富及資產管理 基金 ETF 貝萊德（BlackRock，美：BLK）
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