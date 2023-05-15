泰國大選兩大反對黨議席料過半 他信細女料未能當總理（第二版）

泰國周日（14日）舉辦大選，改選國會下議院500個議席。當局已點算99%選票，顯示兩大反對黨為泰黨及前進黨料獲得下議院過半議席，有望籌組聯合政府。現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）所屬的泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）暫獲23席。

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（第二版更新籌組聯合政府進展）

前進黨（Move Forward Party）暫時獲得151席佔最多。其次為前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）所屬的為泰黨，暫獲141席。

至於現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）所屬的泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）則排第五，暫獲36席。

巴育僅表示，他希望國家能夠和平繁榮，也尊重民主和選舉。

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前進黨是唯一承諾改革褻瀆君主法的政黨，深受年輕選民支持。黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）於社交媒體Twitter發文宣布，他已準備好成為新任總理。

皮塔稱他已經與最少5個反對派政黨，就籌組聯合政府一事接洽，又警告如有任何人企圖干預選舉結果，都將要付上沉重代價。

為泰黨黨魁Cholnan Srikaew也表示，為泰黨作為親民主黨願與前進黨合作，準備支持皮塔成為新任總理。

雖然兩大反對黨於選舉成為大贏家，將籌組聯合政府。但國會兩院會就總理人選及籌組政府事宜舉行聯合投票，需獲兩院750席當中的過半數支持方可成事。

軍方勢力仍把持上議院，有意籌組聯合政府的政黨需合共獲376席才能抗衡軍方。據悉，前進黨與其餘反對黨計劃籌組的聯盟暫時僅有309席。

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責任編輯：鄭錦玲