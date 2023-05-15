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G7料再加強制裁俄羅斯 針對能源及貿易

環球政治 11:46 2023/05/15

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七大工業國集團（G7）將在周五（19日）起舉行為期3日峰會，預料加強制裁俄羅斯，估計針對能源及貿易業，希望進一步打擊俄羅斯的戰爭財政援助。

【俄烏戰爭】南非否認秘密向俄供武 美大使遭召見後致歉 【下一頁】

路透社引述知情官員報稱，峰會期間G7將公布新一輪制裁俄羅斯措施，當中會針對涉及第三國規避制裁的措施，同時亦會尋求打擊俄羅斯未來能源生產及限制貿易，希望進一步削弱俄軍的財政支援。

美國官員亦預期，G7成員國會同意調整制裁方針，希望全國禁止向俄羅斯出口獲豁免名單外的所有商品。美方希望，G7成員起碼同意禁止向俄羅斯出口軍事敏感領域物品。

官員透露，新領域將包括俄羅斯國防工業。不過，消息指確實禁止出口領域商品仍有待商討。

「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲 【下一頁】

部分美國盟友拒絕對俄羅斯廣泛禁運，選擇按不同類別採取禁運。一名德國高層官員指出，不認為全面禁運俄羅斯有用，不希望產生任何副作用。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）上月曾警告，G7如祭出全面禁運，俄國將終止烏克蘭糧食黑海出口協議。據悉，全球糧食安全亦是G7峰會焦點議題之一。

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責任編輯：吳漢培

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