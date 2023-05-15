【券商點睇】「五一」黃金周收入增長勁 滔搏確定性不斷增強

浦銀國際報告稱，基於較低的基數，滔搏（06110）於2024年度第一季的收入增速有望高於市場預期，主要因寶勝4月運營收入按年大幅增長53.4%，增幅相比3月進一步加快。盡管寶勝與滔搏的運營效率與基數歷史上有一定差異，但寶勝3至4月的運營收入數據對滔搏新財年首兩個月的收入表現，仍有較大參考意義。另外，寶勝在「五一」黃金周期間，綫下客流按年增加40%以上，綫下門店銷售增加46%，維持4月較為高速的增長。

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據該行調研，Nike中國市場3至4月的零售流水按年增長高雙位數，實現U型反轉，且4月增速高於3月。隨着新品陸續到貨，4月的新品占比較3月大幅提升，整體零售折扣也較3月有所改善。考慮到未來10個月連續的低基數，預計Nike較高的增速將覆蓋滔搏整個2024年度的表現。

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由於滔搏將於下周二（23日）公布2023年度業績，該行暫時維持公司2024至2025年度的盈利預測。隨着滔搏未來業績確定性不斷增強、利潤率持續改善、市場認可度不斷提升，預計滔搏的估值水平有望在今個財年繼續上升，維持目標價9.5元，以及「買入」評級與行業首選。

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責任編輯：林衛