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【券商點睇】國內碳酸鋰價回落累股價 贛鋒鋰業Q2出貨量有望企穩？

股樓投資 11:39 2023/05/15

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興證國際指出，贛鋒鋰業（01772）因產業鏈下游去庫存及價格博弈，致使今年第一季國內碳酸鋰價格大幅回落。期內，公司收入94.38億元（人民幣，下同），按季減少33.6%；歸母淨利潤23.97億元，按年、按季分別下跌32%及58%。截至去年底，公司持有的權益鋰資源超4,500萬噸LCE，穩居全球第一梯隊。

【同場加映】溫股知新：入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

贛鋒在鋰離子電池、固態電池、消費類、TWS電池多點布局。去年公司動力及儲能電池出貨超過6GWh，帶動鋰電池板塊銷售收入按年225%至64.67億元，毛利率按年升5.9個百分點至16.6%。公司現有0.3GWh固態鋰電池中試綫，以及新余一期3GWh、二期8GWh儲能及動力鋰電產能，並計劃於2023年內投產新余二期2至4GWh固態電池產能，並將重慶20GWh鋰電池項目部分投產。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

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該行指出，贛鋒鋰業是全球鋰鹽龍頭，擴充儲能及動力鋰電池產能，打造第二增長曲綫。同時，隨着國內鋰鹽價格逐步企穩，下游鋰鹽補庫需求增加，公司在第二季的鋰鹽出貨量有望較上季增加，維持「增持」評級，給予目標價71.96港元，對應2023至2025年預測市尸弓月廿率為10倍、11.3倍和8.7倍。

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責任編輯：林衛

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目標價 贛鋒鋰業（01772） 港股 增持 中國

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