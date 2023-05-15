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【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔據報6月發布、秋天交付　定價逾2萬港元仍是實驗品？

股市 12:35 2023/05/15

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【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔據報6月發布、秋天交付　定價逾2萬港元仍是實驗品？

蘋果（Apple，美：AAPL）6月初舉行全球開發者大會（WWDC），外界預計蘋果將發布全新混合實境（Mixed Reality，MR）頭盔。外電最新引述消息指，即使蘋果將在會上發布MR頭盔，受制於製造延遲，料最快9月才能大量投產，秋季起向用戶交付，而且時間表依然可能再度推遲。

蘋果籌備推出集虛擬實境（VR）、增強實境（AR）功能的裝置近7年，《華爾街日報》引述消息人士指，蘋果MR頭盔外型將類似滑雪眼鏡，並外置如手掌般大的電池包，形容是蘋果向自家時尚簡約的產品理念的妥協。報道亦形容，產品推出時仍是處於「實驗階段」。

蘋果今年WWDC預計將會有多個環節，向軟件開發者介紹新裝置的特質，為形成完整生態鋪路。

蘋果MR頭盔定價逾2萬港元　郭明錤料首年交付量約20萬至30萬

蘋果MR頭盔定價據報達3000美元（約2.35萬港元），高定價、全低裝置、軟件未成熟，都令市場預計產品難及iPhone、Apple Watch等快速普及。

著名蘋果供應鏈分析師郭明錤預計，蘋果MR產品今年交付量約20萬至30萬部，立訊精密（深：002475）將負責生產首批蘋果MR頭盔，以至預計2025年推出的次世代高端MR產品，iPhone 代工廠富士康則會負責第二代、較入門MR產品。

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編輯：麥德銘

美股 科技產品 移動裝置 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） VR AR WWDC 立訊精密（深：002475）
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