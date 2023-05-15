【券商點睇】國內海外業務兩綫發展 中交建目標價上望6元

國泰君安發表報告，對中交建（01800）維持「收集」評級，上調目標價至6元。該行預測公司2023至2025年每股盈利為1.262元（人民幣，下同）、1.384元及1.514元，按年增速為10.2%、9.7%和9.4%。最新目標價對應2023至2025年預測市盈率為4.2倍、3.8倍及3.5倍。

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該行認為，中交建公布第一季業績，符合預期。期內，公司收入按年增長2.6%至1,766億元，股東淨利潤按年增長11.7%至56億元。截至第一季，公司新簽合同額4,578億元，按年上升6.3%，其中基建建設新簽合同額4,012億元增加5.8%。

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國泰君安預計，中交建今年海外訂單和毛利率有望回升；隨着疫情限制措施的放鬆，高速公路經營性資產的盈利能力將大幅提升；基建設計業務資產獨立上市，可帶來估值潛力的釋放，融資渠道亦進一步拓寬。而公司的催化劑來自擬與甘肅祁連山水泥（滬：600720）重組以將旗下子公司分拆上市的方案獲國資委批准；今年年外交支出增加，來自「一帶一路」地區海外新訂單持續增加。

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責任編輯：林衛