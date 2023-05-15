【異動股】香港航天科技現升14%　向麥格理發行8億元可換股債

▲ 【異動股】香港航天科技向麥格理發行8億元可換股債

香港航天科技 （01725） 周一（15日）股價高開14.9%後繼續炒上，早市曾高見12.36元，升18.4%，現回順報11.9元，升14.0%，成交額3.11億元，換手率達8.5%。

香港航天科技上周五（12日）發公告指，發行本金8億元的可換股票據，年利率0.5%，認購方為麥格理銀行，可換股票據換股價9.51元，票據持有人有權換取8412.20萬股，即現有已發行股本約27.22%，或擴大後已發行股本約21.40%。

香港航天科技指，可換股票據將為本公司引進機構投資者。此外，集團的現金及現金等價物水平偏低，而可換股票據將可補充集團的資金需要及為航天業務運營提供足夠資金。

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編輯：李哲毅