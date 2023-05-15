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【Google AI】Google擬推Magic Editor　冀取代專業圖片編輯工具

科技 11:46 2023/05/15

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Google亦在早前I/O大會上發佈多項AI新功能，當中包括圖片編輯器Magic Editor的範本，其功能可媲美專業圖像編輯軟件。

人工智能（AI）應用愈來愈多，科技巨頭Google亦在早前I/O大會上發佈多項AI新功能，當中包括圖片編輯器Magic Editor的範本，其功能可媲美專業圖像編輯軟件。

Google投入幾年時間開發Magic Editor，惟大會上公佈的仍是範本。編輯器包含幾種AI圖像編輯功能，如Magic Eraser，能把人或物件快速移離照片背景，讓用戶改變照片內容。

大會展示一張一名女士站在瀑布前的照片，而演講者則將照片上的女士移動至照片的另一端，程式亦能自動填補女士原本的站位。其後，演講者又點擊圖片裏的天空，天空立刻變得明亮且萬里無雲。

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Magic Editor比專業軟件更簡單易用，一個按鍵可包含Photoshop幾個步驟。如在Photoshop中用戶無法只使用內容感知工具來移動照片裏的物件，同時自動填補移動後的空位，但Magic Editor則讓用戶能用一個動作處理以上步驟。

Google尚未公布程式的發布日期，但公司最終的目標十分明確，是只以點擊或拖移製作出完美的照片，並將其包裝成無需專業編輯器，亦可完成複雜圖片編輯工具做到的工作。

責任編輯：歐朗欣

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