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【香港Web3】加密幣交易商OKX：全球「強監管」料成為趨勢　目標開放散戶交易前獲港VASP牌

Hot Talk 10:56 2023/05/15

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【香港Web3】加密幣交易商OKX：全球「強監管」料成為趨勢　目標開放散戶交易前獲港VASP牌（資料相片）

香港6月起正式實施香港虛擬資產服務提供者（VASP）發牌制度，多間加密貨幣交易所冀在港分一杯羹，包括交易量全球十大的OKX。OKX首席商務官黎智凱（圖）接受本報專訪時稱，現已成立香港主體，正籌備入紙申請VASP牌照，現正邀請第三方作獨立評估，包括網絡安全以及人員等方面，有信心在香港修例開放零售加密貨幣交易前取得牌照。

去年加密貨幣交易商FTX爆煲，引發市場憂慮交易所託管資產手法，如何重建客戶信心成為行業當務之急，近月OKX定期更多儲備金證明，一方面披露客戶存入資產總數，另一方面證明平台對所有用戶資產持有「1：1」的儲備金。

現時審計行業未太了解

黎智凱稱，儲備金證明牽涉到密碼學及區塊鏈技術，「亦都可以給全世界去驗證OKX裏面真有多少錢」。黎智凱透露，現在OKX客戶存款價值約104億美元，較1月時增長40%。黎智凱認為，一方面是加密貨幣市場回升，其次是客戶的信任度增加，存入更多資金。

現時普遍加密交易所甚少聘用會計師事務所審計資產，黎智凱解釋，現時審計行業未太了解行業，「（就算）同行找一個審計師去做，其實都不是一個真正意義上的審計」。黎智凱解釋，有同行做法是設置一堆規程，獨立審計師可以證明結果是根據上述規程而發生，「我們認為這樣做是不足夠去證明，也不夠透明證明資產。」

合規成本續增、中心化交易機構市佔率增加

全球再陸續收緊加密貨幣監管，黎智凱認為，強監管成為趨勢，產品及服務都會受限，「始終合規都需要不同的成本」。黎智凱相信，合規壓力越來越大，需要大量資源，大型中心化交易機構們會相對穩定增加市佔率，但同時部分服務或移去中心化網絡。

全球發展方面，黎智凱稱，中東無疑是下一個大力發展目標，杜拜虛擬資產監管局（VARA）監管相當完整，亦都給予業界及客戶很大信心，他預計，OKX或須2至3個月左右取得VARA牌照。黎智凱稱，自從FTX事件後，當局追加詢問公司超過200條問題，OKX亦已一一回答。

有信心技術維護系統穩定

早前金管局主持會議，協助虛擬資產機構解決銀行「開戶難」問題，黎智凱稱，以往公司使用香港銀行戶口出糧等，「近月很多銀行已經可以接觸我們，（態度）亦都非常開放」。黎智凱稱，行業希望可以透過本地銀行提供入金服務，以便在交易所買賣比特幣等。此前美國加密貨幣友善銀行Silvergate倒閉，黎智凱認為，事件亦影響公司出入金服務，預計市場仍需數個月左右完全消化營運影響。

2018年9月，OKX前身OKEx在主流加密貨幣大跌時，交易所死機，導致槓桿合約交易者無法及時止損或追加保證金，引發維權事件，問及現時能否保證技術水平。黎智凱稱，平台有信心維護系統性的穩定，當時事件正值公司成立初期，而平台過去一年未有發生過系統性事件，現時針對突發事件的處理流程非常完整。

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