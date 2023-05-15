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【土耳其大選】無候選人得票過半 28日次輪投票

環球政治 10:38 2023/05/15

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土耳其大選初步結果顯示，尋求連任的總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與反對派領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）得票均未超過一半，兩人將會在28日參與次輪投票。

【土耳其大選】埃爾多安連任有危機 批反對派勾結美國 【下一頁】

根據土耳其國營媒體阿納多盧通訊社（Anadolu Agency），點票約97%後，埃爾多安得票約49.4%，科勒齊達奧盧則45%，兩人得票差距持續收窄。

今次選情為埃爾多安多年來面臨最大挑戰一次，同時亦是反對派勢集中票源，支持科勒齊達奧盧挑戰總統寶座。專家預計非常有可能舉行次輪投票，相信選情同樣激烈。

埃爾多安堅持，自己在投票中優勢明顯，聲稱比反對派得票多260萬。他指會尊重土耳其人民的意願，尊重今次選舉結果，預計自己官方公布的得票會上升，並揚言會在次輪勝出。

前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」 【下一頁】

科勒齊達奧盧同樣承諾，如果總統選舉進入次輪投票，他一定會獲勝，稱社會希望改變的意願絕對超過50%，呼籲支持者耐心等待。

反對派批評，執政黨拒絕點算多個票箱，阻礙選舉結果全面公布，同時亦指摘官方公布選舉結果時偏向有利埃爾多安。

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責任編輯：吳漢培

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