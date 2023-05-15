【互換通】北向互換通首日交易名義總值逾82億人幣　李家超：與債券通互補、歐冠昇：南向交易適時推

▲ 【互換通】北向互換通首日交易 滙豐完成首批交易、李家超：與債券通互補

北向互換通今日正式上線，境外投資者可通過香港參與內地銀行間利率互換市場，方便持有内地債券的國際投資者管理利率風險。港交所 （00388） 公布，開通首日共有27家境外機構通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約的交易，涉及名義總值約82.59億元人民幣。

行政長官李家超今早出席互換通上線儀式時表示，互換通北向交易是首次在金融衍生工具領域引進互聯互通安排，並與債券通產生協同效應，讓境外投資者以方便和安全的渠道參與在岸人民幣利率互換（或稱利率掉期，interest rate swaps）。

港交所行政總裁歐冠昇表示，南向交易需要確保系統運作順利後，才適時推出。他又特別提到，雙櫃台莊家機制系統料於未來數周推出，目前表態參與的上市公司，已佔港股日均成交約4成。

金管局：按市場發展完善安排

互換通北向交易的每日交易淨限額200億元（人民幣，下同），即全部境外投資通過「北向互換通」開展利率互換在軋差後的名義本金淨額。另一方面，互換通清算限額為40億元人民幣，即上海清算所與港交所旗下香港場外結算公司之間淨頭寸對應的「互換通」資源池風險敝口上限。

金管局總裁余偉文表示，互換通有利國際投資者進一步參與境内債券市場，同時爲香港金融機構提供新的機遇，可提升人民幣債券在國際市場認受性。金管局將與兩地監管部門密切關注「北向互換通」的落實情況，按照市場發展和投資者需要，完善提升各項操作安排，並將繼續與内地監管部門研究為國際投資者提供更多元化的風險管理工具。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，互換通有助於加深內地與國際金融市場的連接，鞏固香港作為風險管理中心的地位。

國際投資者現時持有內地債券達3.2萬億元人民幣，較2017年債券通機制推出時增長約三倍。

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

相關文章：

【互換通】人行發布北向互換通管理辦法 單日交易淨限額200億人民幣

【互聯互通】新「北向互換通」5月15日啟動