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【烏克蘭戰爭】G7據報將針對俄羅斯能源、貿易採取新制裁措施

股市 10:25 2023/05/15

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【烏克蘭戰爭】G7據報將針對俄羅斯能源、貿易採取新制裁措施

有外電引述消息指，即將在日本舉行峰會的七國集團（G7）計劃加強針對俄羅斯能源及貿易採取新制裁。報道又引述美國官員，預計G7 成員將同意調整制裁方式，部分類別商品自動禁止所有出口，除非列入批准項目清單上。

此前美國拜登政府曾敦促G7 盟友改轉制裁方式，現時允許所有商品出售給俄羅斯，除非該商品被明確列入黑名單。報道引述美國官員表示：「你應該預料到，在少數幾個領域，特別是與俄羅斯國防工業基地相關的領域，（制裁方式）定會發生變化。」

G7 領導人對俄羅斯採取行動之際，烏克蘭西方盟友正在尋找新方法來收緊對俄羅斯的限制性制裁，從出口管制、簽證限制以及石油價格上限，雖為俄羅斯帶來壓力，但並未停止戰爭。

然而，部分美國盟友反對廣泛禁止貿易出口，然後逐類豁免的做法，例如，歐盟也有自己的方法，目前也在談判自俄羅斯入侵烏克蘭以來的第 11 套制裁措施，其中大部分都集中在規避現有貿易限制的個人和國家身上。

報道引述德國政府高級官員表示，首先禁止一切，其後允許例外的做法是行不通，「我們想要非常非常精確（做法），我們想要避免意想不到的副作用」。

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編輯：李哲毅

地緣政治 美股 商品 俄羅斯 烏克蘭 歐盟 制裁 七大工業國集團
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