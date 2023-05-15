5月3日，聯儲局宣佈加息25個基點，符合市場預期。聯邦基金利率攀升至5-5.25厘區間，為自2007年以來的最高位。在隨後的記者會上，鮑威爾提到未來利率走勢將更加取決於經濟數據，並強調把本輪加息週期以來數次緊縮及傳導效應的滯後性納入考量，暗示本輪貨幣政策緊縮快將結束。

本輪加息之後，未來美國經濟走勢及對投資的影響成為市場關注的焦點。我們認為未來12個月美國或將陷入衰退，投資者需要提高避險類資產配置。

先行指標。美國亞特蘭大聯儲估算的經濟衰退概率顯示：2024年1月之前，美國經濟陷入衰退的概率為57%。數值看似不高，但根據歷史數據，聯儲局模型估計的衰退概率平均值約為10%，代表美國在任何一年陷入衰退的可能性為10%。該指標在2008年及2020年美國經濟實際衰退時分別為42%及38%。因此，目前的衰退概率已達到近20年來的最高數值，而前兩次得出高數值時，美國經濟的確陷入衰退。

與此同時，美國ISM採購經理人指數近期也回落至2020年疫情以來的低位（2023年4月為47.1），而其最重要的兩項分項指標新訂單與就業已跌至50或以下。同樣，在過去20年間，該PMI指標大約有五次回落至50以下的區間（2001年、2008年、2012年、2016年及2020年），其中三次（2001年、2008年及2020年）經濟陷入衰退。

個人與家庭消費。美國是一個消費大國，個人與家庭消費佔美國GDP接近70%，是美國經濟的最大組成部分。美國個人與家庭消費數據顯示，不論是耐用品、生活必需品還是服務消費，均面臨增長乏力，尤其是生活必需品消費，自去年第二季度開始進入負增長，年初雖有所恢復，但目前仍接近零增速，情況與2008年的表現類似，顯示高通脹削弱市民購買力，情況令人擔憂。

同時，由於利率上升，個人與家庭利息支出顯著增加，年同比增速超過50%，達到20年來的最高位。即使未來六個月聯儲局暫停加息，利率水平也將處於高位，料將顯著抑制消費支出。

美國勞動力市場。美國的非農就業人口在疫情期間大幅下挫，有超過2千萬美國人離開勞動崗位，失業率亦由疫情前的低位大幅攀升至14%。然而，過去兩年經濟強勁復甦，利好美國非農就業總數迅速恢復，目前失業率已回落至疫情前的歷史低位3.5%，同時亦意味著美國就業數據將難以再創新高。

值得注意的是，疫情後就業市場恢復，已完全彌補了疫情期間失去的2,050萬個非農就業崗位。目前美國的非農就業人口，無論是總數還是私營部門均創下了歷史新高（1.556億），已超過疫情前的高位（1.525億）。排除人口自然增長與移民因素，美國目前的勞動力市場，已達到甚至超過充分就業水平。

貨幣政策與經濟衰退的聯繫。由於通脹居高不下，聯儲局的連續加息舉動已使美國聯邦基金利率處於2008年以來的高位，正如聯儲局決議提到，加息週期對經濟影響有滯後性，未來一段時期利率持續高企，對企業融資、投資與消費將有顯著抑制作用。結合前三次美國進入經濟衰退的時點，大致為利率達到高點後的9-11個月（中位數10個月）。假使此次加息為聯儲局加息的終點與利率的高點，歷史經驗表明衰退時點大致指向2024年一季度。

市場表現與投資建議。今年以來的市場表現，可以分為兩個階段：1）去年第四季度-今年2月，在2022年市場情緒極度低迷的情況下，發達市場與新興市場股市均有大幅反彈，其中科技板塊表現尤為出色，但仍然低於2022年初的價位；2）進入3月以來，由於矽谷銀行與瑞信等大型金融機構相繼爆發危機，以及中國復常的正面作用逐步被市場消化，股市有所回落，資金開始轉向美國國債等避險資產。

根據歷史經驗，美國市場表現領先宏觀經濟約6-12個月，因此目前股市的表現，預示著投資者對於未來美國經濟的擔憂。但需要特別留意的是，股票與債券歷來有負相關的關係。經過2022年的普跌後，今年以來全球股票與國債再次建立負相關關係，因此在當前的時點上，美國國債等避險類資產是資產配置的重要方向與安全墊。

目前美國國債收益率曲線短端仍處於高位，而中長端較2022年底開始下移，表明市場已開始考量未來出現衰退的可能。美國利率掉期遠期合約顯示，聯儲局將最早於2023年底開始降息，直至2024年底將降息2-3次，大約60-75個基點。因此，結合久期與國債收益率，目前5-10年美國國債是合適的投資標的，在60：40的投資組合中將發揮對沖股市風險與增強收益的重要作用。

風險提示。6月初美國將觸及債務上限，如果國會無法就提高債務上限達成一致，美國國債則面臨技術性違約風險，可能引發短期拋售。雖然機會不大並且不會影響美國國債中長期的表現，但謹慎起見，投資者可考慮同時配置歐元區主權債以分散國家風險。

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責任編輯︰梁浩碩