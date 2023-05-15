【港股市況】ATM撐市、騰訊升逾2%　內房下挫、碧桂園跌6%　恒指好淡爭持、半日升27點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股好淡爭持，低開百點後半日回升。恒指低開102點，其後走勢反覆向上，恒指半日升27點，報19654點，成交近462億元。科指跌近0.1%，報3871點。ATM撐市，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，京東 （09618） 回吐3%。內房下挫，其中碧桂園 （02007） 跌逾6%，四大內銀續軟。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即市走勢︰

【12：00】恒指半日升27點，報19654點，成交近462億元。科指跌近0.1%，報3871點。ATM撐市，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，京東 （09618） 回吐3%。內房下挫，其中碧桂園 （02007） 跌逾6%，四大內銀續軟。

【11：46】阿里巴巴 （09988） 中午收市前轉升0.1%，高見84.8元。

【11：46】鼎豐集團汽車 （06878） 挫逾2成，破底低見0.078元，成交6272萬元。

【11：40】港股中午收市前，恒指升約31點，報19659點，科指跌0.1%，報3871點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證續跌0.9%，深證升0.1%，創業板指升0.8%。

【11：25】【異動股】香港航天科技現升14% 向麥格理發行8億元可換股債

【11：20】亞洲電視控股 （00707） 升近8%，破頂高見0.07元。亞洲電視控股公布，與深圳友倍親未來派人工智慧訂立戰略合作協議，將向未來派投資8000萬元。

【11：03】藥明生物 （02269） 跌3%，低見44.65元。

【11：00】港股好淡爭持，最新跌約19點，報19607點，科指跌0.4%，報3856點。

【10：43】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至近6%，低見1.77元。

【10：36】【互換通】北向互換通首日交易 滙豐完成首批交易、李家超：與債券通互補

【10：35】中資電訊股下挫，中移動 （00941） 跌逾1%，聯通 （00762） 跌近3%，中電信 （00728） 跌3%。

【10：31】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌逾1%，遭剔出國指的碧桂園 （02007） 跌逾4%，，雅居樂 （03383） 跌2%，破底低見1.44元，龍湖 （00960） 跌0.8%。

【10：24】大市最新再度轉跌約33點，報19593點，科指跌0.4%，報3858點。

【10：23】香港航天科技 （01725） 升幅擴大至17%，高見12.3元。

【10：18】建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 跌幅擴大至逾1%，中行 （03988） 亦跌近1%。

【10：17】港股曾升最多92點，高見19719點，最新升幅收窄至4點，科指跌0.1%，報3868點。

【10：16】維達 （03331） 否認富安國際會收購Essityt持股，股價仍向好升0.2%。

【維達3331】傳主席李朝旺接手瑞典股東Essity持股 維達發公告否認

【10：15】潤電 （00836） 染藍，惟股價最新轉跌0.5%，低見18.38元。

【10：10】合景泰富 （01813） 最新挫一成，低見0.75元。

【10：03】鋰業股造好，天齊鋰業 （09696） 升逾6%，贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%。

【09：58】蔚小理個別發展，理想汽車 （02015） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾2%。

【09：53】中資金融股續軟，拖累大市反彈勢頭。四大內銀跌0.3%至0.6%，國壽 （02628） 跌0.7%，平保 （02318） 跌0.5%。

【09：47】京東 （09618） 跌逾4%，低見138.2元。

【09：46】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見335元。

【09：45】大市轉升約22點，報19650點，科指跌近0.1%，報3871點。

【09：42】滔博 （06110） 逆市升12%，早段高見7.88元。

【09：40】騰訊 （00700） 轉升1%，美團 （03690） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，大市跌幅收窄至約10點。

【09：34】國指剔走碧桂園 （02007） ，碧桂園早段跌逾4%，低見1.79元。

【09：32】香港航天科技 （01725） 逆市升12%，高見12元。

【09：26】港交所 （00388） 逆市升逾1%，「互換通」今日正式啟動。

【09：26】人行表示為維護銀行體系流動性合理充裕，開展1250億元人幣中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。因今日有40億元人幣7天期逆回購到期，當日實現淨投放1230億元人幣。

【09：24】合景泰富 （01813） 低開逾2%。

【内房危機】合景泰富：未如期支付1.19億美元票據本息 再構成違約事件

【09：23】藍籌新貴華潤電力 （00836） 、紫金礦業 （02899） 、京東健康 （06618） 分別升逾1%，攜程 （09961） 平開。

【09：22】京東 （09618） 回吐逾3%，騰訊 （00700） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，滙豐 （00005） 跌2%，太保 （02601） 逆市升4%，恒指低開102點，開報19525點，科指跌0.7%，報3847點。

【09：13】期指開報19449點，跌150點。

【09：00】【大行看法】光大伍禮賢：恒指本周有望重上2萬關 料騰訊業績表現勝阿里

【08：58】華潤電力 （00836） 、紫金礦業 （02899） 、京東健康 （06618） 、攜程 （09961） 「染藍」，可留意今早股價表現。

【恒指季檢】恒指納入4隻股份 華電紫金京東健康攜程染藍 國指納入神華剔走碧桂園

【08：54】恒指黑期跌約154點，報19449點，道指期貨跌37點，報33318點。

【08：30】【滙豐HSBC】滙豐保險︰內地客投保申請重返疫前水平

【08：18】【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成 末期息減派近8%至10.5仙

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：科技股有長線投資價值 留意企業首季成本控制

【07：50】【新股IPO】易點雲2416今日起招股 一手入場費約6061元

【07：45】【Morning精點】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車︱「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光

【07：45】夜期跌178點，收報19421點，中概股指數挫2.9%，收報6400點。滙豐 （00005） ADR折合報58.86元，較港收市價高0.2%，騰訊 （00700） ADR折合報323.86元，較港收市價低1.3%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.71元，較港收市價低1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

【07：30】美股上周五好淡爭持，大市高開後偏軟，道指一度升96點後掉頭向下，其後曾最多跌198點，道指上周五最終跌8點或0.02%， 報33300點，納指跌43點或0.3%， 報12284點， 標指跌6點， 報4124點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌178點 中概股指數挫3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩