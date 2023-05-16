【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點　美國債限待過關　外資勁買中概股（不斷更新）

環球觀望美國兩黨債務上限談判進展，由於投資界不相信美國會違約，都只緊握扶手，以免被震走，在兩黨談判前，財長耶倫再發警告，由於6月初的借貸成本已上升，資金最早在6月1日前可能會耗盡，不過，若債務上限過關，耶倫則無需再發言來向市場施壓，道指收市升47點，中概股指數急升4.1%，收報6660點，帶動夜期勁升226點，突破2萬關，收報20185點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 347.49 +1.9% 美團ADR 139.29 +2.2% 滙豐ADR 60.26 +1.7% 阿里巴巴美股 86.56 +1.3%

北水錄逾16億淨流入 買騰訊美團沽建行理想汽車

大市扭轉連跌4日勢頭，直迫二萬關，北水亦湧入參與，全日錄16.5億元淨流入。資金主要買騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，分別錄11.9及5.5億元淨流入，中海油 （00883） 亦吸資3.5億元；淨流出方面，建行 （00939） 及理想汽車 （02015） 分別走資5.2及2.9億元。

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騰訊升近4% 美團平保國壽升逾3% 碧桂園逆市跌4% 恒指升343點

港股反彈逾300點，惟未止穩20000點。恒指低開102點，其後走勢反覆向上，午後升幅擴大，曾升最多436點，高見20063點，恒指升343點。收報19971點，未企穩20000點，成交1016.2億元。科指升1.3%，報3925點。騰訊 （00700） 升近4%，美團 （03690） 、平保 （02318） 、國壽 （02628） 升逾3%，京東 （09618） 逆市跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌逾4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 341.00 +3.9 +58 14 友邦 82.10 +3.0 +44 443 美團 136.30 +3.4 +34 -107 中海外 19.50 -0.5 -1 7 碧桂園 1.80 -4.3 -1 -6 京東 141.10 -2.6 -10 37

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期勁升226點，突破2萬關，收報20185點

【23：11】夜期漲126點

【19：19】【內銀股價】內銀股再升 什麼人掃內銀？

【18：40】北水錄逾16億淨流入，買騰訊美團沽建行理想汽車，恒指跌10點。

【18：20】【阿里巴巴9988】 阿里達摩院自動駕駛業務併入菜鳥 約7成員工據報被裁

【18：10】【大行報告｜騰訊】騰訊5.17派首季成績表 券商料內地遊戲流水復甦、視頻號廣告貢獻增加

【16：48】【長實1113】長江中心二期完成首宗預租 內地企業租用高層半層

【16：10】騰訊 （00700） 升近4%，美團 （03690） 、平保 （02318） 、國壽 （02628） 升逾3%，京東 （09618） 逆市跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，恒指升343點。收報19971點，未企穩20000點，成交1016.2億元。科指升1.3%，報3925點。

【16：00】恒指U盤前升331點，報19958點。

【15：54】友邦 （01299） 升逾3%，高見82.6元。

【15：49】恒指收市前升約318點，報19945點。

【15：15】騰訊 （00700） 尾市升近4%，美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%。

【15：10】滙豐 （00005） 尾市升1%，破頂高見59.4元。

【15：07】半新股怡俊集團 （02442） 尾市升33%，高見1.77元創新高，成交1756.6萬元。

【15：02】恒指午後曾升最多436點，高見20063點，尾市最新升勢略為回順，報19962點，升335點。科指升1.3%，報3925點。

【14：50】大市於20000關口爭持，最新升約366點，報19993點，科指升1.5%，報3932點。

【14：48】商湯 （00020） 逆市偏軟，跌0.9%，低見2.19元。

【14：19】【中特估】平保午後倒升4%、內銀券商股齊體走強 上交所將召開會議「促進金融業估值」

【14：17】【業績︱餐飲股】譚仔國際︰料下半年同店銷售恢復正增長 本財年開設50間分店、大灣區佔約30間

【14：15】美團 （03690） 、平保 （02318） 升幅擴至半成，大市升逾400點，恒指報20063點，升436點，科指升2%，報3951點。

【14：05】A股午後向上，上證最新轉升0.7%，深證升1%，創業板指升1.3%。

【13：59】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，滙豐 （00005） 升0.9%破頂，，平保 （02318） 升逾4%，國壽 （02628） 升逾3%，四大內銀轉升0.9%至2%。大市最新升372點，重上20000點，科指升1.8%，報3942點。

【13：33】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%，大市升逾200點，最新報19846點，升219點，科指升1%，報3912點。

【13：20】恒指升幅擴至約150點，科指升0.7%。

【13：19】【金融監管】中證監部分官員據報減薪逾5成 改制後待遇與公務員看齊

【13：17】百度 （09888） 將於明日公布業績，股價績前升1%，高見120.5元。

【13：14】半新股怡俊集團 （02442） 升3成，高見1.73元創上市後新高。

【13：10】恒指升幅擴大至100點，報19727點，科指轉升0.1%，報3879點。

【13：08】騰訊 （00700） 午後初段升近3%，高見338元，美團 （03690） 升2%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%。

【13：03】恒指午後初段升約23點，報19651點，科指跌0.2%，報3865點。

【12：53】【業績】敏華控股全年少賺近15%、削末期息41%至10仙 周息率跌至4.23厘

【12：26】【中電002】中電首季中期息維持0.63元、周息率5.15厘 港售電量首3個月按年增2.6%

【12：00】恒指半日升27點，報19654點，成交近462億元。科指跌近0.1%，報3871點。ATM撐市，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，京東 （09618） 回吐3%。內房下挫，其中碧桂園 （02007） 跌逾6%，四大內銀續軟。

【11：46】阿里巴巴 （09988） 中午收市前轉升0.1%，高見84.8元。

【11：46】鼎豐集團汽車 （06878） 挫逾2成，破底低見0.078元，成交6272萬元。

【11：40】港股中午收市前，恒指升約31點，報19659點，科指跌0.1%，報3871點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證續跌0.9%，深證升0.1%，創業板指升0.8%。

【11：25】【異動股】香港航天科技現升14% 向麥格理發行8億元可換股債

【11：20】亞洲電視控股 （00707） 升近8%，破頂高見0.07元。亞洲電視控股公布，與深圳友倍親未來派人工智慧訂立戰略合作協議，將向未來派投資8000萬元。

【11：03】藥明生物 （02269） 跌3%，低見44.65元。

【11：00】港股好淡爭持，最新跌約19點，報19607點，科指跌0.4%，報3856點。

【10：43】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至近6%，低見1.77元。

【10：36】【互換通】北向互換通首日交易 滙豐完成首批交易、李家超：與債券通互補

【10：35】中資電訊股下挫，中移動 （00941） 跌逾1%，聯通 （00762） 跌近3%，中電信 （00728） 跌3%。

【10：31】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌逾1%，遭剔出國指的碧桂園 （02007） 跌逾4%，，雅居樂 （03383） 跌2%，破底低見1.44元，龍湖 （00960） 跌0.8%。

【10：24】大市最新再度轉跌約33點，報19593點，科指跌0.4%，報3858點。

【10：23】香港航天科技 （01725） 升幅擴大至17%，高見12.3元。

【10：18】建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 跌幅擴大至逾1%，中行 （03988） 亦跌近1%。

【10：17】港股曾升最多92點，高見19719點，最新升幅收窄至4點，科指跌0.1%，報3868點。

【10：16】維達 （03331） 否認富安國際會收購Essityt持股，股價仍向好升0.2%。

【維達3331】傳主席李朝旺接手瑞典股東Essity持股 維達發公告否認

【10：15】潤電 （00836） 染藍，惟股價最新轉跌0.5%，低見18.38元。

【10：10】合景泰富 （01813） 最新挫一成，低見0.75元。

【10：03】鋰業股造好，天齊鋰業 （09696） 升逾6%，贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%。

【09：58】蔚小理個別發展，理想汽車 （02015） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾2%。

【09：53】中資金融股續軟，拖累大市反彈勢頭。四大內銀跌0.3%至0.6%，國壽 （02628） 跌0.7%，平保 （02318） 跌0.5%。

【09：47】京東 （09618） 跌逾4%，低見138.2元。

【09：46】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見335元。

【09：45】大市轉升約22點，報19650點，科指跌近0.1%，報3871點。

【09：42】滔博 （06110） 逆市升12%，早段高見7.88元。

【09：40】騰訊 （00700） 轉升1%，美團 （03690） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，大市跌幅收窄至約10點。

【09：34】國指剔走碧桂園 （02007） ，碧桂園早段跌逾4%，低見1.79元。

【09：32】香港航天科技 （01725） 逆市升12%，高見12元。

【09：26】港交所 （00388） 逆市升逾1%，「互換通」今日正式啟動。

【09：26】人行表示為維護銀行體系流動性合理充裕，開展1250億元人幣中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。因今日有40億元人幣7天期逆回購到期，當日實現淨投放1230億元人幣。

【09：24】合景泰富 （01813） 低開逾2%。

【内房危機】合景泰富：未如期支付1.19億美元票據本息 再構成違約事件

【09：23】藍籌新貴華潤電力 （00836） 、紫金礦業 （02899） 、京東健康 （06618） 分別升逾1%，攜程 （09961） 平開。

【09：22】京東 （09618） 回吐逾3%，騰訊 （00700） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，滙豐 （00005） 跌2%，太保 （02601） 逆市升4%，恒指低開102點，開報19525點，科指跌0.7%，報3847點。

【09：13】期指開報19449點，跌150點。

【09：00】【大行看法】光大伍禮賢：恒指本周有望重上2萬關 料騰訊業績表現勝阿里

【08：58】華潤電力 （00836） 、紫金礦業 （02899） 、京東健康 （06618） 、攜程 （09961） 「染藍」，可留意今早股價表現。

【恒指季檢】恒指納入4隻股份 華電紫金京東健康攜程染藍 國指納入神華剔走碧桂園

【08：54】恒指黑期跌約154點，報19449點，道指期貨跌37點，報33318點。

【08：30】【滙豐HSBC】滙豐保險︰內地客投保申請重返疫前水平

【08：18】【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成 末期息減派近8%至10.5仙

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：科技股有長線投資價值 留意企業首季成本控制

【07：50】【新股IPO】易點雲2416今日起招股 一手入場費約6061元

【07：45】【Morning精點】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車︱「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光

【07：45】夜期跌178點，收報19421點，中概股指數挫2.9%，收報6400點。滙豐 （00005） ADR折合報58.86元，較港收市價高0.2%，騰訊 （00700） ADR折合報323.86元，較港收市價低1.3%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.71元，較港收市價低1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

【07：30】美股上周五好淡爭持，大市高開後偏軟，道指一度升96點後掉頭向下，其後曾最多跌198點，道指上周五最終跌8點或0.02%， 報33300點，納指跌43點或0.3%， 報12284點， 標指跌6點， 報4124點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌178點 中概股指數挫3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩